Campinas tem alta de 37% nas multas aplicadas pelo Detran

Multas aplicadas pelo Detran – O número de multas emitidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Campinas (SP) cresceu 37,8% em 2022, na comparação com 2021. E deixar de transferir o veículo no prazo correto foi a infração mais recorrente, sendo responsável por 43,7% do total.

Infração foi responsável por 43% das 14.405 multas emitidas entre janeiro e maio deste ano; veja como fazer a transferência.

Os números obtidos mostram que entre janeiro e maio deste ano o Detran.SP emitiu 14.405 multas na metrópole, contra 10.448 do mesmo período do ano anterior.

Veja as cinco infrações mais comuns e que geram Multas aplicadas pelo Detran:

Deixar de transferir o veículo no prazo correto: 6.305

Deixar o condutor de usar o cinto de segurança: 1.290

Dirigir o veículo sem possuir CNH: 1.007

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 980

Dirigir veículo manuseando telefone celular: 631

Segundo o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de transferir o veículo dentro do prazo de 30 dias é uma infração média e que gera multa de R$ 130,16, podendo acarretar remoção do veículo ao pátio.

Vale destacar que o balanço do Detran não inclui multas de trânsito registradas por outros órgãos reguladores de trânsito, tanto municipais como rodoviários.

Saiba como transferir o veículo para não sofre com Multas aplicadas pelo Detran

O primeiro passo para a transferência é verificar se o veículo a ser transferido possui débitos como multas, licenciamento, pagamento de IPVA ou restrição administrativa e/ou judicial. Essas informações podem ser consultadas pelo sites do Detran e da Secretaria da Fazenda, ou pelos aplicativos do Detran.SP e do Poupatempo Digital.

É preciso pagar os débitos para dar prosseguimento ao serviço.

Consulta de multas e restrições devem ser realizadas antes da transferência do veículo; consulta pode ser feita no site do Detran-SP — Foto: Reprodução

A obrigatoriedade da transferência está prevista no artigo 123 do CTB, que estabelece a necessidade de um novo Certificado de Registro do Veículo (CRV) em casos de transferência de propriedade ou de município/residência.

De acordo com o Detran, proprietários de veículos registrados (novos ou transferidos) a partir de 4/1/2021 podem solicitar de maneira 100% online a expedição da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Digital (ATPV-e), quando efetivamente for confirmada uma transação comercial de compra e venda.

Para dar início ao processo, basta acessar o portal do Detran.SP ou o aplicativo do Poupatempo Digital.

Para documentos de veículos emitidos até 31/12/2020, o Detran informa que é preciso entregar na unidade de atendimento o ATPV (que fica no verso do antigo DUT) original impresso em papel moeda com reconhecimento de firmas (vendedor e comprador) utilizado na transferência.

“Todos os CRVs expedidos em papel moeda continuam válidos e deverão ser mantidos para utilização em uma futura transferência de propriedade”, destaca o orgão.

O processo de transferência inclui a vistoria do veículo em Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), e como o laudo tem validade estadual, pode ser realizado em qualquer município de São Paulo, e tem validade de 60 dias. Veja lista de empresas credenciadas.

“Para transferir o veículo, é necessária aprovação do veículo em vistoria no máximo há 60 dias em Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV), não ter restrição ou bloqueio que impeça a transferência, ter comunicação de venda em cartório do estado de São Paulo e os débitos vencidos precisam estar quitados (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas)”, informa o Detran.

Valores das Multas aplicadas pelo Detran

A taxa do serviço de transferência paga (R$ 391,03 caso o licenciamento do ano em curso ainda não tenha sido realizado ou, caso tenha sido, R$ 246,17).

Demais taxas (como cartório, vistoria e emplacamento) são pagas diretamente aos estabelecimentos.

