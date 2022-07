Mulher sofreu escoriações e foi levada para hospital. Acidente ocorreu na Avenida Nicolau João Abdala.

Motociclista fica ferida – Uma motociclista ficou ferida após atingir um treminhão que havia tombado na Avenida Nicolau João Abdala, em Americana (SP), na noite de quinta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu escoriações leves.

As duas carretas do treminhão tombaram em forma de “L”. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe que foi ao local encontrou a vítima caída atrás do veículo. A mulher foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista do treminhão informou que o veículo sofreu uma pane mecânica e por isso tombou. O acidente ocorreu no início da noite e o veículo foi retirado do trecho. O condutor não ficou ferido.

Duas carretas de treminhão tombaram em Americana — Foto: Corpo de Bombeiros

