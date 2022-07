Insegurança alimentar aumenta e crianças da Entidade pedem para a população ser mais solidária

Amigo Solidário – Os números demonstram um triste acréscimo da fome no Brasil. E não é novidade que esse assunto vem afetando os brasileiros.

São mais de 60 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar no país, segundo dados do relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) divulgado nesse mês.

Há muitos esforços para amenizar a fome que está impactando a população; cada um ajuda à sua maneira, contribuindo para reverter esse cenário. Nesse sentido, um exemplo chamou a atenção das educadoras da Legião da Boa Vontade (LBV), uma Entidade que há mais de 72 anos promove ações no combate à fome.

O curioso é que veio um pedido inusitado e sincero de socorro do pequenino Gabriel Alex que, com seus nove anos, convidou todo mundo para ser mais solidário e ajudar.

“Oi, tudo bem, aposto que você está se perguntando por que estou mandando uma carta, já que quase todo mundo usa o celular para tudo, mas resolvi fazer diferente.

Você já pensou na situação do mundo? as pessoas sem lar para morar, sem trabalho, que dependem de doações, pessoas que só têm o almoço ou que só comem alguns dias… só peço que as pessoas sejam mais gentis, mais amigas e mais solidárias umas com as outras. Obrigado!”.

Em vista disso, na data em que se comemora o Dia do Amigo (20/7), a Legião da Boa Vontade fará uma grande mobilização nacional, em todas suas unidades educacionais e socioassistenciais, para amparar famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Em sua ação intitulada Amigo Solidário, a Instituição convida a população para celebrar a data com esse gesto simbólico de verdadeira amizade.

Amigo Solidário

A LBV estará com sua equipe de voluntários e colaboradores para receber doações de alimentos não perecíveis e assim fortalecer suas ações de combate à fome. Os itens de maior necessidade são: arroz, feijão, óleo, leite e café.

Ao fazer uma colaboração, o doador receberá um singelo agradecimento preparado pelos atendidos.

A LBV e você são a Esperança de milhares de famílias! Ajude, leve sua doação até o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade ou, se preferir, colabore via pix ( [email protected] ). Participe dessa força-tarefa para combater a fome.

Evento: Dia do Amigo Solidário com doação de alimentos não perecíveis nas unidades da LBV

Data: 20/7/2022 — quarta-feira

Horário: a partir das 9 horas

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua Professora Maria Cecília Tozzi, Vila Rica, Campinas – SP

