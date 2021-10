Impacto financeiro devido à queda nos meios de comunicação

Mais de 62 mil doses foram aplicadas (1ª e 2ª dose) em nosso município. Média móvel de mortes no país a mais baixa no ano, aumentando o índice de pessoas já imunizadas com a 2ª dose. No exterior eventos já ocorrendo e muitos até sem a utilização da máscara, porém com a exigência do teste PCR. Por aqui cuidados como preconiza a vigilância sanitária: uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações.

Estamos vislumbrando que em pouco tempo voltaremos a ter encontros sociais, nos deliciando com nossa gastronomia, nossos shows, enfim, é o momento do líder consciente e conhecedor de Jaguariúna e do Circuito das Águas, saber que o Turismo é algo que nos une é a mola propulsora do desenvolvimento social e econômico. Devido a este fator deve ele começar a se movimentar, articular, para que os projetos de curto, médio e longo prazo ocorram, mas como fazer isto?

O primeiro passo é descobrir pessoas que compartilhem dos mesmos pensamentos e agrupá-las, para que por meio desta sinergia se forme um verdadeiro Master Mind, onde serão geradas soluções de melhoria no local, com ideias criativas, inovadoras, transformadoras em prol do Turismo, porém amparados na sustentabilidade, qualidade de vida, desenvolvimento social e econômico, é fundamental ter uma visão de longo prazo, pois precisamos pensar no presente o futuro das novas gerações.

Desde minha chegada a presidência da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, como líder empresarial e social, venho estudando a cidade e região, realizado contatos, pesquisas, buscado experiências de sucesso no Brasil e no exterior, solicitando o apoio de nossos jovens talentos de graduação da UniEduk, que muito tem contribuído através de suas Maratonas semestrais, onde tive a oportunidade de desafiá-los com 2 problemas, com retornos pautados em pesquisas através de seus estudos acadêmicos e práticos, pois os mesmos vão a campo para saber a opinião do cidadão.

O grupo de voluntários do Programa LÍDER do Circuito das Águas Paulista, muito tem contribuído para este conhecimento e troca de experiências, bem como saber qual a dor de cada cidade, quais os cases de sucesso e o compartilhamento de experiências bem sucedidas nos estados em que o programa já foi aplicado, como Serra Gaúcha, Serra da Canastra, Cariri Paraibano, Lençol Maranhense, entre outros lugares que se desenvolveram e muito, graças a líderes locais que de forma conjunta pensaram estrategicamente em como realizar o desenvolvimento da região.

Tive a oportunidade de participar de eventos estratégicos de liderança o PPAglobal na Califórnia (San Diego) e Portugal, onde pude debater sobre as características de cada pais, seu povo, sua cultura, seus problemas, desafios e principalmente sobre o enorme potencial turístico de cada pais e em especifico de cada cidade/região, e foi muito gratificante ver como regiões muito pobres, hoje, se tornaram muito mais fortes, socialmente e economicamente, sendo lugar de visitação de pessoas de mundo todo, trazendo para aquele local divisas (investimento, infraestrutura e moeda), fundamentais para a melhoria de vida dos que lá residem e frequentam.

A força do trabalho coletivo é incrível e cabe aos lideres irem atrás destas cabeças pensantes, bem como nos voluntários (liderados) que engajados nesta causa, farão parte da construção desta nova história da cidade/região, que estará sendo escrita a muitas mãos.

Em Jaguariúna o Turismo de Negócios deve ser destacado e ter verbas próprias para o fomento da economia no comércio, prestador de serviços, indústria, infraestrutura já no Plano Plurianual (PPA), em breve com certeza será reservado um capítulo à parte para isto também no Plano Diretor, onde estamos perguntando ao cidadão, que cidade Temos? Que Cidade Queremos, para que possamos sair do Ponto A, para irmos para Ponto B, em busca da melhoria de qualidade de vida do cidadão, através do desenvolvimento social e econômico (emprego e renda).

Líder comece agora nem que seja no formato online reunir-se com estas pessoas que tem este propósito em mente, pois chegou o momento da retomada econômica e de começarmos a planejar e executar ações em prol do Turismo de Negócios. Nos vemos em breve, pois #JuntosSomosFortes.