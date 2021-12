Sete dicas para manter o crédito saudável em 2022

Conhecer as modalidades disponíveis e comparar ofertas são duas ações fundamentais, de acordo com a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito

Depois de quase dois anos de pandemia, as vitrines e lojas apostam alto nas novidades para chamar a atenção dos consumidores neste fim de ano. No entanto, é preciso ficar alerta para evitar as armadilhas do consumo exagerado e do uso do crédito de forma indiscriminada para garantir um 2022 tranquilo.

De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, em outubro, o Brasil contava com 63,4 milhões de inadimplentes, sendo que bancos e cartões de crédito figuravam na liderança do ranking das contas em aberto. Esse contingente de inadimplentes indica que os consumidores brasileiros precisam redobrar a atenção aos gastos, principalmente porque as projeções dos economistas para o próximo ano apontam para um cenário de pressão inflacionária e desafios econômicos.

“O crédito pode ser um instrumento de bem-estar, mas o acesso facilitado, sem levar em conta os princípios da educação financeira, tende a gerar um consumo maior do que o necessário, contribuindo para a inadimplência e o superendividamento”, pontua Elias Sfeir, presidente da ANBC.

“De acordo com um levantamento conduzido pelo setor de birôs de crédito, mais da metade dos entrevistados afirmaram que costumam comprar de maneira parcelada sem controlar atentamente os gastos. Desta forma, é preciso tomar alguns cuidados para usar o crédito como uma aliado sem transformá-lo em um inimigo a longo prazo”, completa o executivo.

Algumas dicas relacionadas pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito podem ajudar a manter uma relação saudável com o crédito em 2022:

Conhecer e compreender as reais necessidades do momento: antes de solicitar qualquer tipo de crédito, é importante fazer um diagnóstico realista da própria situação, confrontando na ponta do lápis os ganhos, as despesas correntes e outros compromissos já assumidos.

Entender as modalidades: são várias as modalidades de crédito, cada uma com um custo e uma finalidade associada. O crédito consignado, por exemplo, pode ser uma opção de menor custo para trabalhadores formais. Já o cheque especial cobra taxas de juros bem mais elevadas, devendo ser utilizado apenas em caso de última necessidade e quitado o quanto antes.

Pesquisar e comparar ofertas: assim como na hora de escolher um bem ou serviço, pesquisar as melhores condições também se aplica ao contexto do crédito, com o custo representado pelas tarifas e taxa de juros. Decidido pela contratação, o consumidor deve analisar qual é a oferta mais favorável. Hoje, essa tarefa é facilitada pelos “marketplaces” de crédito, plataformas on-line onde é possível comparar as opções de diversas modalidades e instituições.

Pensar no futuro agora: se o parcelamento durar meses ou anos, é preciso ter clareza de que os próximos orçamentos ficarão comprometidos ao longo de meses ou anos. Também é importante avaliar a segurança com relação à principal fonte de renda, ponderando se existe algum risco relevante de que a renda venha a cair nos próximos meses.

Tomar cuidado com os gatilhos: ao lado do conhecimento básico e do controle orçamentário, o aspecto psicológico precisa ser levado em conta. Há consumidores que, mesmo se planejando, acabam cedendo às compras por impulso. Nesses casos, é preciso aprender a lidar com os gatilhos, evitando, por exemplo, a contratação de limites de crédito muito elevados ou de qualquer coisa que facilite a realização do impulso.

Lembrar-se dos sonhos: além dos desejos mais imediatos, todos temos planos maiores de longo prazo. No entanto, sem o devido controle, os gastos presentes podem inviabilizar essas conquistas.

Ter em mente o tempo todo que crédito é completamente diferente de renda: cedo ou tarde, terá de ser pago.

