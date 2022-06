O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal da cidade

Estão abertas as inscrições para 120 vagas do programa "Bolsa Trabalho" em Engenheiro Coelho.

O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal da cidade e tem como objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável. Essa é a terceira fase do programa implantada na cidade.

Atualmente, já passaram 140 bolsistas, que trabalham em diferentes áreas da administração municipal. O programa oferece bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais.

A carga horária é de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas:

Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

Gestão Administrativa

Gestão de Pessoas

Organização de Eventos

Rotinas e Serviços Administrativos

Secretariado e Recepção

Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 (o equivalente a meio salário mínimo) por pessoa. Os interessados devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo até 17 de junho, por meio do endereço www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre o programa, ou para receber auxílio na inscrição, o candidato pode comparecer ao Banco do Povo, na rua Antônio Batistella, 221, Jardim São Paulo, em horário comercial.

