Prefeitura de Artur Nogueira investe em humanização e atendimentos no Hospital e Maternidade crescem

Evento acontece no sábado, 15, no Ginásio Maurício Sia, com vagas para primeiro emprego, PCD, e em diferentes funções

Artur Nogueira se prepara para receber uma oportunidade única de emprego e contratação de mão de obra. Com o objetivo de facilitar a empregabilidade no município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoverá o “1º Mutirão Emprega Já”.

O evento acontece no próximo sábado, 15, no Ginásio de Esportes Maurício Sia, e promete conectar candidatos a mais de 15 empresas que estão em busca de novos talentos.

Até o momento, foram confirmadas 332 vagas, sendo 43 destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 50 vagas para aqueles que estão em busca do primeiro emprego. Todas são para homens e mulheres a partir de 18 anos.

LEIA TAMBÉM:

“Com o Mutirão Emprega Já, a Prefeitura de Artur Nogueira busca fortalecer a economia local, gerar novas oportunidades de trabalho e promover o desenvolvimento da cidade. O evento representa um passo importante na luta contra o desemprego e na valorização dos talentos existentes na região”, destacou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Diferentes funções

As oportunidades disponíveis abrangem diversos setores e funções, incluindo auxiliar de produção, soldador, operador de máquinas, serviços gerais, técnico em mecânica e elétrica, gerente de produção, borracheiro, mecânico automotivo, tratorista, operador de colhedora, operador de empilhadeira, amarrador, reformador de palete, auxiliar de confeitaria, operador de máquina injetora, costureira, auxiliar de expedição, estágio para escritório contábil, vaga de meia oficial noturna para um hotel, cozinheira noturna para o hotel, governança noturna para hotel, atendente de negócios para escritório contábil e auxiliar de mecânico em empresa de manutenção de máquinas.

Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico, explica que, além das vagas divulgadas, os munícipes também terão a oportunidade de entregar currículos para as empresas participantes, mesmo que não se encaixem nas vagas especificadas. “Essa é uma chance de se apresentar e demonstrar interesse nas oportunidades futuras”, frisou.

No dia do Mutirão, também estarão presentes a Associação de Jovem Aprendiz (AJA) de Artur Nogueira, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Senai com ofertas de oportunidades para jovens aprendizes e estagiários.

Como vai funcionar

Com os representantes das empresas disponíveis em mesas estrategicamente distribuídas pelo ginásio, os participantes terão a chance de dialogar diretamente com os recrutadores, tornando o processo de seleção mais ágil e eficiente.

Para garantir uma participação tranquila no evento, os candidatos devem retirar uma senha de acesso. A distribuição terá início às 7h30 na entrada do local e se estenderá até às 10h30, permitindo que todos tenham a oportunidade de se organizar adequadamente.

Os interessados devem levar várias cópias do currículo, documentos pessoais e comprovante de endereço. É importante ressaltar que o Mutirão Emprega Já é exclusivo para os moradores de Artur Nogueira.

Atualizar cadastro no PAT

Antes do dia do Mutirão, é necessário que os candidatos atualizem os cadastros no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) até o dia 14 de julho. Essa etapa é essencial para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas, facilitando assim o processo de seleção pelas empresas participantes.

O PAT está alocado no Poupatempo, na Rua Alice Pereira Mansur, 561, Centro. Os candidatos também podem fazer a atualização na Prefeitura (Sala 68), localizada na Av. XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui