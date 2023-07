Amparo abre inscrições para aulas de natação para crianças

As fontes de água da região central da cidade serão reativadas e agora funcionarão com iluminação e aos movimentos do som

A Prefeitura Municipal da Estância de Amparo fará a reativação das fontes da Praça Pádua Salles, com o Espetáculo das Água Dançantes, acompanhado por shows especiais e praça de alimentação. O evento, que será realizado na quinta-feira, 06, às 19h, é um marco significativo no desenvolvimento turístico da região.

O Espetáculo das Águas Dançantes é um projeto realizado com recursos do Departamento de Desenvolvimento das Estâncias Turísticas (Dade) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Estância de Amparo. Com um investimento total de mais de R$1,2 milhão, as fontes da praça passaram por uma completa revitalização, incluindo pintura, tratamento nas paredes com uma película protetora contra rachaduras e a instalação de modelos inovadores de bicos. Destaque especial foi dado à maior fonte, que agora dançará ao som de músicas envolventes.

Além do espetáculo das águas, a inauguração será abrilhantada por um show especial da Banda Sinfônica da Escola das Artes de Amparo que encantará o público com uma grande performance musical. A harmonia perfeita entre o movimento das águas e a iluminação será acentuada pela melodia tocada pela banda, criando uma experiência inesquecível para todos os presentes.

As fontes funcionarão diariamente e, nos horários das 19h às 22h, de hora em hora será ligado o som e iluminação, proporcionando uma experiência mágica e encantadora para os visitantes da praça e da cidade. Amparo sempre foi conhecida por sua beleza natural e patrimônio turístico, e a revitalização das fontes na Praça Pádua Salles fortalecerá ainda mais a identidade do local como um destino turístico imperdível.

Vale ressaltar que a última vez que as fontes da praça estiveram em pleno funcionamento foi há mais de 15 anos. Agora, a população e os turistas terão a oportunidade de vivenciar novamente a beleza e a grandiosidade desse patrimônio histórico, acompanhados de uma trilha sonora emocionante.

