Fábio Jr se manifesta sobre morte de idoso

Pré-candidato do partido Novo propõe governar para quem produz e gera empregos evitando a polarização e ouvindo todas as tendências políticas

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinicius Poit, do partido NOVO, apresentou suas propostas e ideias para governar São Paulo no Ciclo de Debates do Conselho Político e Social (COPS) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Citando os bons resultados do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o pré-candidato ao governo do estado pelo partido Novo, Vinicius Poit, apresentou suas propostas para o estado propondo uma mudança no estilo de governar. “O Estado de São Paulo não é o mesmo de Montoro, Covas e outros. Não é mais aquele no qual pessoas de várias regiões do Brasil vieram para construir suas vidas. Converso com as pessoas e os comerciantes de São Paulo e o que tenho ouvido é que a situação está muito difícil”.

Para Poit, é importante construir uma administração voltada para a solução dos problemas que afligem as pessoas no dia a dia do Estado em suas várias regiões. Segundo o pré-candidato, não é possível fazer o mesmo que vem sendo feito. “Está na hora da mudança. Precisamos imprimir à nossa administração um espírito de empreendedorismo. Temos que governar para facilitar a vida de quem trabalha e gera empregos”.

Poit falou sobre sua experiência como deputado federal em que, muitas vezes, para viabilizar projetos de interesse da população, fez parcerias e composições com políticos de esquerda e de direita para viabilizar projetos. ”Temos que falar com todos e ouvir os nossos parceiros no Congresso. Independentemente do partido, das diferenças, temos que trabalhar para a população”, comentou.

Entre seus projetos, Poit promete uma redução das secretarias e da administração de modo geral, focando nas necessidades técnicas e administrativas. “O que importa é o resultado na vida da população. Precisamos de resultado, sem polarização e com a parceria da iniciativa privada. Sou um pré-candidato que vai propor soluções”, salientou.

Além de reduzir o tamanho da administração do Estado, Poit promete mudanças importantes também na educação, com a adoção de 4.550 escolas em funcionamento integral, ensino técnico aliado à vocação regional e criação de empregos envolvendo também o setor privado. Ele promete também fazer o que a população precisa. “Temos que garantir orçamento para tudo e buscar parcerias na iniciativa privada, inclusive na saúde com a telemedicina e a integração dos sistemas digitais em todo o estado”, complementou.

“Acordo político não atende a necessidade da população. Temos que olhar os problemas reais. No centro de São Paulo, por exemplo, temos como construir um plano conjunto para solucionar problemas crônicos da região. Temos que conhecer todos os potenciais do estado. Governador tem que gastar sola de sapato e conversar com todos”, finalizou.

O evento foi transmitido no YouTube da ACSP e no Facebook.

Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 127 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.

Sobre a Facesp: A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), com 58 anos de existência, promove a união das forças vivas do Estado de São Paulo, estimulando os empreendedores paulistas a participar da vida política, econômica e social do Estado e do País. É uma entidade de âmbito estadual, com a missão de integrar o empresariado paulista por meio das Associações Comerciais de cada município, atuando em ações que tenham por objetivo a luta pelas liberdades individuais, o apoio à livre iniciativa, a unidade da classe empresarial e a garantia da democracia e do desenvolvimento. Atualmente, mais de 420 Associações Comerciais integram a Facesp e lutam, juntas, pela bandeira do empreendedorismo.

