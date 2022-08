Confusão ocorreu momentos após a apresentação do cantor Fábio Jr., segundo o Clube de Campo de Sorocaba. Testemunha disse que presenciou quando o homem pisou na cabeça da vítima.

Justiça mantém prisão de empresário – A Justiça manteve a prisão do empresário preso suspeito de espancar um idoso de 63 anos no recinto do show do cantor Fábio Jr., na madrugada deste sábado (30), no Clube de Campo de Sorocaba. Antônio Carlos Juliano chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu em uma unidade médica da cidade.

Segundo a Justiça, a prisão em flagrante de Leandro Luiz Manrique, de 43 anos, foi convertida em prisão preventiva. Em nota, o Clube de Campo de Sorocaba lamentou o ocorrido. (veja abaixo na íntegra)

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram chamados por volta de 1h44. No local, eles identificaram que o suspeito da agressão também estava machucado.

LEIA TAMBÉM:

Antônio foi levado por uma ambulância do evento à UPH da Zona Leste. O suspeito alegou à polícia que tinha sido empurrado por Antônio e, com isso, revidou a agressão.

Uma equipe da PM que prestava apoio na ocorrência entrou em contato com a UPH Leste e recebeu a informação de que a vítima havia morrido.

Justiça mantém prisão de empresário suspeito de agredir idoso

Justiça mantém prisão de Leandro Luiz Manrique suspeito de agredir e matar idoso em Sorocaba — Foto: Reprodução

LEIA TAMBEM

Testemunha

Uma testemunha afirmou que assistia ao show acompanhada pela esposa e com o amigo Antônio, que era sócio antigo do clube. Ele brincava com as pessoas nas mesas próximas.

Em certo momento, a testemunha percebeu um tumulto, e viu Antônio caído ao chão. Ela conta também que presenciou quando Leandro pisou na cabeça da vítima.

Segundo o relato, o suspeito já tinha agredido a vítima com um soco. A testemunha, então, segurou o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro à vítima.

O corpo de Antônio será sepultado no Cemitério Pax, às 16h de domingo.

Justiça mantém prisão de empresário – O que dizem as partes

Em nota, a defesa de Leandro Luiz Manrique afirma que o suspeito é vítima, e alega que o homem foi agredido por seguranças.

“Leandro Luiz Manrique e Antônio Carlos Juliano, são vítimas, não sabendo identificar se foram dos seguranças do Clube de Campo de Sorocaba ou do Cantor Fábio Jr., várias pessoas tentavam acesso ao camarim, quando houve um princípio de tumulto e os seguranças bateram tanto no Leandro que ficara inconsciente, como no Antônio.

Ou seja, todos foram espancados pelos seguranças.”

No entanto, o Clube de Campo de Sorocaba informou que lamenta o ocorrido e nega a acusação.

“Na madrugada deste sábado, que resultou no óbito de um sócio após o show do cantor Fábio Jr. Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades.

Reiteramos que a UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima. O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação.

Eles identificaram o agressor, que foi encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais”, escreveu em primeira nota.

“Ao contrário do alegado pelo advogado do Sr. Leandro Manrique, em momento algum houve agressão dos seguranças, fato este que poderá ser corroborado pelos depoimentos de testemunhas e demais meios legais.

Os seguranças somente interviram acalmando os envolvidos, até a polícia comparecer ao local e conduzir o Sr. Leandro à delegacia competente, para providências legais”, completou em uma segunda emitida no fim de tarde.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui