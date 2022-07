Acidente em Engenheiro Coelho – Por volta das 19h da noite deste domingo, 24, um acidente de trânsito envolveu o motorista de um veículo modelo Toyota/Corolla. A batida ocorreu na altura do KM 161 da SP-332, Professor Zeferino Vaz, em Engenheiro Coelho.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, que esteve no local junto com a equipe de resgate da Rota das Bandeiras, o motorista relatou que para a evitar a colisão com um cavalo que estava solto na rodovia, acabou batendo a lateral do carro na defesa metálica [guard rail]. Essa batida fez com veículo girasse várias vezes até parar no canteiro lateral.

A vítima do acidente nada sofreu e por este motivo, dispensou atendimento médico. Um guincho esteve no local para remover o veículo que ficou muito danificado.

