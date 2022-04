É tetra!!! Atletas do programa Viva Melhor da SeJel retomam as competições com todo vapor

Walter Tozzi

Professor de Educação Física

Especialista Ciências no Desporto

Advogado

Comemoramos no dia 15 de outubro o Dia do Professor, profissão essencial para a sociedade e para a vida. Todos nós temos lembranças de nossos professores, seja nos primeiros anos de nossas vidas, seja na formação no ensino superior, porém uma vez professor, sempre professor!

Esta profissão de educar é tão nobre que forma todas as demais profissões para exercerem suas tarefas laborais na sociedade, deixando claro o quanto é essencial o papel do professor para a sociedade.

A arte de educar passa pelo processo de ensino e aprendizagem, onde constrói uma via de duas mãos com o aluno, sendo que aquele que ensina também aprende. Educar é uma arte, um dom, uma vocação, algo tão sublime que se perpetua no tempo atingindo a eternidade, marcando a vida das pessoas para sempre, pois dentre tantas personalidades importantes na história, os professores são imortais para aqueles que foram educados por eles.

Desenvolvo o magistério há mais de 25 anos, passando diversas gerações pela via do saber, destacando a Educação Física como uma disciplina que educa o corpo e mente dos alunos. O desenvolvimento do homem integral é a missão de todos os professores , mas em especial o Professor de Educação Física possui esta ferramenta de maneira ampla, ensinando com a ludicidade do movimento valores e conhecimento que serão levados para a vida toda.

O maior orgulho de um professor é o reconhecimento em meio da multidão por parte daqueles educandos, como um super herói que não usa capas, nem tão pouco espada, mas que possui o super poder do conhecimento. Muitas vezes não reconhecido e nem valorizado como devia ser, mas um vocacionado em superar limites para poder educar. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, assim se faz o ciclo do conhecimento que move a sociedade.

Educação Física como protagonista

O professor de Educação Física é o profissional que atua em diversos segmentos, seja o escolar ou o não escolar, sendo um eficiente protagonista no processo de ensino e aprendizagem.

Atualmente valoriza-se muito a atividade física e o exercício físico como essenciais para a vida moderna, tão importante para se viver com qualidade, desenvolver hábitos saudáveis e buscar a longevidade. Isto somente é possível graças a um professor, que detém o conhecimento científico que prepara os exercícios e atividades de maneira planejada, promovendo as qualidades físicas básicas para o crescimento integral do indivíduo.

Quando buscamos a praticar uma atividade, recorremos a uma academia, um clube, um personal treiner, um Studio, uma escolinha, dentre tantas opções, mas a única coisa em comum, temos a frente do que escolhemos um professor capacitado para nos orientar. Nossa saúde depende do trabalho e planejamento deste profissional, essencial para nossa segurança durante a prática esportiva ou de lazer, mas constante no nosso desenvolvimento.

Contamos atualmente com diversas opções de atividades que promovem nossa saúde, melhoram nossa imunidade, nos afastam do sedentarismo, ajudam no emagrecimento, proporcional o bem estar físico e mental. Destacamos dentre eles o ciclismo, natação, caminhada, corrida, futebol, voleibol, basquetebol, rúgbi, skate, tênis, beach tênis, ginástica, musculação, alongamento, dança, lutas, dentre outras tantas opções, mas todos, afirmo todas com um professor para nos orientar com segurança.

Com tudo isso, podemos afirmar, o PROFESSOR é essencial para a sociedade e para a vida, seu conhecimento nos proporciona um enriquecimento na vida e um prazer em viver melhor. Termino este artigo com um pequeno trecho do livro “O Pequeno Principe”: “Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé” é retirada do clássico da literatura mundial Le petit prince (em português O Pequeno Príncipe), com tradução “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.

Assim é a missão do PROFESSOR, seja em que área for, mas é o responsável por aquilo que cativa na nobre e eterna arte de educar …