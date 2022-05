A hipertensão arterial Notícias de Engenheiro Coelho -A hipertensão arterial ou pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Para conscientizar a população sobre o risco da doença, o dia 17 de maio foi escolhido como Dia Mundial da Hipertensão. Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho realiza uma ação especial de conscientização sobre a doença na segunda-feira (16) e na terça (17). A ação vai ser realizada nos Postos de Saúde da Família (PSF) 1, 2 e 3.

Começa hoje ação de prevenção a hipertensão no PSF3

Na segunda-feira (16), no PSF 3, do Bairro Jardim São Paulo, os profissionais da saúde estarão a partir das 9h. No período da tarde, a partir das 14h, é a vez do PSF1, do Parque das Indústrias, receber as equipes da saúde.

Já na terça-feira (17), a partir das 9h, será a vez do PSF 2, do Jardim do Sol. No período da tarde, a partir das 14h, a Unidade Básica de Saúde (UBS), do Bairro Universitários, recebe a ação de conscientização.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

Entre as atividades que serão realizadas está aferição de pressão arterial, o controle de glicemia, palestras educativas e atividades físicas. Por isso, é importante que o paciente compareça com roupa de ginástica, se for possível.

Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles: fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física. Além dos fatores de risco, a incidência aumenta com a idade, é maior entre homens com até 50 anos, entre mulheres acima de 50 anos e em diabéticos.

A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável:

– Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;

– Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;

– Praticar atividade física regular;

– Aproveitar momentos de lazer;

– Abandonar o fumo;

– Moderar o consumo de álcool;

– Evitar alimentos gordurosos;

– Controlar o diabetes.

A hipertensão arterial Notícias de Engenheiro Coelho

Começa hoje ação de prevenção a hipertensão no PSF3 – A hipertensão arterial Notícias de Engenheiro Coelho

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Além disso, a Gazeta tem uma super novidade para você! Que tal receber as receber as principais notícias que são veiculadas no Portal da Gazeta Regional direto no seu WhatsApp, totalmente gratuito?

Gazeta Regional

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui