31 anos de Engenheiro Coelho, Aniversário da Cidade

O Município de Engenheiro Coelho chega aos 31 anos de Emancipação, conheça um pouco da história dessa jovem Cidade.

31 anos de Engenheiro Coelho – Neste dia 19 de maio de 2022, completa-se 31 anos de emancipação do jovem município de Engenheiro Coelho. Antes conhecido como “Guaiquica”, quando ainda era um distrito de artur nogueira, ganhou a “independência” em 1991, e, desde então, segue rumo ao progresso.

No entanto, é importante ressaltar que, por volta de 1910, as terras que hoje compõem o município, pertenciam a Joaquim Cardoso de Moraes, que segundo pesquisas e documentadas pelo professor e historiador Elder Hosokawa, é um dos moradores mais antigos da Região.

Porém, ainda no início do século, devido a intensificação da imigração, o imigrante belga Pedro Hereman adquiriu as áreas, que passaram a fazer parte da ‘Fazenda São Pedro’.

De posse da propriedade, Hereman trabalhava arduamente para promover o crescimento e aumentar a produção na fazenda, desta forma, não só expandia seus ganhos, mas, também, colaborava aumentando as colônias existentes e provendo os equipamentos necessários à sua manutenção.

Casa da diretora da escola e fachada da estação ferroviária desativada Fonte: Retratos de Engenheiro Coelho

Dessa forma, os investimentos conduziram para à inaugurada da ‘Estação da Estrada de Ferro na Colônia da Guaiquica’, que passou a ser conhecida por ‘Estação de Engenheiro Coelho do Bairro da Guaiquica’ em 2 de junho de 1912.

A colônia passou a se desenvolver ainda mais após a construção da estrada que liga Limeira (SP) a Mogi Mirim (SP) em meados de 1939. Todo o cenário estava sendo montado para que, enfim, Engenheiro Coelho atingisse a categoria de distrito pela Lei Estadual nº 2343. A data da conquista foi marcada em 14 de maio de 1980.

A eleição dos primeiros vereadores e do prefeito aconteceu em 3 de outubro de 1991.

Sede da Fazenda São Pedro – Fonte: Retratos de Engenheiro Coelho

Chegando aos 31 anos de emancipação política, além do grande avanço nas áreas agrícola, industrial, serviços públicos e de infraestrutura, a cidade apresenta uma das maiores taxas de crescimento populacional da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Com uma área de 109,94 km², a economia do município está baseada na agricultura, destacando-se a produção de laranja, de cana-de-açúcar, mandioca, hortaliças, entre outros produtos. Além disso, a composição do setor de serviços é diversificada, com a maior participação a cargo das atividades imobiliárias e serviços prestados às empresas. Na área educacional, creches e escolas compõem o quadro, junto com o campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp).

Mantendo as características de cidade pequena, Engenheiro Coelho tem se destacado entre os municípios da região, sendo considerada um ótimo lugar para se viver, segundo indicadores sociais do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).

Foto aérea de Engenheiro Coelho – 2010 – Fonte: Retratos de Engenheiro Coelho

Para comemorar a data, a prefeitura da cidade promoveu inúmeras festas que alegraram a população coelhense. Entre as atrações, esteve no município, o cantor Moacyr Franco que encantou o público com seus grandes sucessos, clique aqui e veja como foi.

Gazeta Regional

