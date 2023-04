Casamento comunitário encanta famílias em Serra Negra

No próximo dia 9 de março, a Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP) realiza a primeira Rodada de Negócios, com o objetivo de divulgar as ações da agência, bem como apresentar o Clube de Negócios Regional CAP.

O evento será na Fazenda Benedetti, em Serra Negra, e contará com a presença de empresários da região. “Através deste encontro, teremos a oportunidade de conhecer e reconhecer o que produzimos, além de estimular as compras e as contratações de serviços da própria região”, destaca a presidente da ADECAP, Laura Santi, enfatizando que esse primeiro encontro irá marcar a fundação de um Clube de Negócios regional, convidando todos a participarem. “Venha participar, conhecer e ser reconhecido!”.

As inscrições, no valor de R$100, devem ser feitas até o dia 06, neste link. As vagas são limitadas.

Confira a programação:

09h – Abertura do Evento, Boas Vindas da Fazenda Benedetti e Pitch da Diretoria e Conselho;

09h15 – Apresentação da Agência de Desenvolvimento – ADECAP e do Clube de Negócios Regional CAP;

09h50 – Apresentação Fênix – Venda Mais;

10h – Rodadas de Negócios – Metodologia e Ação 60min;

11h – Visita e degustação de produtos da Fazenda Benedetti.

TRAGA CARTÕES DE VISITA e FAÇA MUITOS CONTATOS!

Sobre a ADECAP

A ADECAP é foi formada recentemente e advém de um Programa de Liderança para o Desenvolvimento Regional (LIDER), promovido pelo SEBRAE NACIONAL por meio do SEBRAE SP e Regional Campinas. Seus membros fundadores representam o Setor Privado (em maior número), o Setor Público e o Terceiro Setor.

Tem como uma de suas ações principais a Fundação de um Clube de Negócios Regional do Circuito das Águas Paulista, visando conhecer, reconhecer, promover e incentivar o comércio e os serviços dentro desta região. Há muitos fabricantes, produtores, artesãos e comerciantes de produtos nessas 09 cidades que são desconhecidos e a população acaba indo buscar fora dessa região.

