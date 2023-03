ADECAP promove 1ª Rodada de Negócios na Fazenda Benedetti

Enfeite será inaugurado na noite desta sexta-feira, 11, na praça Barão de Rio Branco e pode ser vista pelo público até o início de janeiro de 2023; peças serão lavadas e transformadas em mantas depois das festas

Uma árvore de Natal confeccionada totalmente em crochê e tricô de aproximadamente 7 metros de altura é uma das principais atrações da decoração especial para as festas de fim de ano em Serra Negra, estância do Circuito das Águas Paulista. O trabalho leva a assinatura das voluntárias do grupo filantrópico Quadradinhos de Amor, sede de Serra Negra, com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

O enfeite, que em 2022 terá o tema “Por onde for, espalhe amor”, poderá ser contemplado e fotografado pelo público a partir da noite de 11 de novembro, sexta-feira, data confirmada para a inauguração da decoração natalina na cidade. A árvore fica na praça Barão do Rio Branco, conhecida como Praça do Fórum, no centro de Serra Negra. A previsão é que permaneça no espaço até o início de janeiro de 2023.

A estrutura da árvore é formada por ao menos 3 mil quadradinhos feitos manualmente um a um pelas 115 crocheteiras e tricoteiras voluntárias, que utilizaram 69 mil metros de fio para concluir o item natalino.

Quadradinhos de Amor produz árvore de Natal em crochê e tricô de 7 metros em Serra Negra

“Trabalhamos desde agosto com muito carinho na confecção dos 3 mil quadradinhos. Posso adiantar que a árvore ganhou muito mais corações que que montamos no Natal passado”, comenta Mônica Conti Lopes, uma das coordenadoras do grupo Quadradinhos de Amor Serra Negra.

Mônica diz que o trabalho é feito com muita energia e vibração pelas voluntárias. “É um grupo que cresce a cada dia e confeccionar a árvore nos traz uma motivação extra e ainda mais união entre todas nós. Além, é claro, da alegria extra de poder colaborar com a decoração oficial da cidade”, exalta.

LEIA TAMBÉM

Depois de a árvore ser desmontada, em janeiro, as peças serão lavadas e transformadas em mantas, que serão distribuídas para famílias necessitadas de Serra Negra. A ação está prevista para ocorrer antes da chegada do Inverno 2023. De acordo com Mônica Lopes, esta é o principal objetivo final do projeto.



Bazar beneficente de Natal

Ainda em novembro, o grupo Quadradinhos de Amor de Serra Negra promove duas edições do Bazar Beneficente, que tem como meta arrecadar fundos para a compra de novelos de lãs para futuros projetos.

A primeira edição ocorre nos dias 12 e 13 de novembro, sábado e domingo, na praça Barão de Rio Branco, a mesma onde fica a árvore de Natal feita em tricô e crochê. Depois, nos dias seguintes, 14 e 15 de novembro, segunda-feira e terça-feira, feriado da Proclamação da República, o bazar acontece na praça Prefeito João Zelante, no centro. O horário de funcionamento é das 9h às 19h, todos os dias.

Quem visitar o bazar vai encontrar peças em crochê, tricô, tecido, madeira e papel. São oferecidas a preços acessíveis ótimas opções de presentes para a família e amigos, além de acessórios decorativos para o Natal.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui