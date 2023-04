Lynyrd Skynyrd revela data de seu show em rodeio de Jaguariúna

Apresentação agendada para o mês de setembro marca a segunda passagem da banda pelo Brasil

O Lynyrd Skynyrd revelou a data em que irá se apresentar no Jaguariúna Rodeo Festival. A performance já havia sido confirmada no evento, que acontece nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro em Jaguariúna, mas sem confirmação de quando o grupo americano subiria ao palco.

No site oficial do Lynyrd Skynyrd, consta que o show será realizado no dia 23 de setembro, um sábado. Ingressos estão à venda no site Total Acesso.

Confira os valores do primeiro lote de vendas

Arena: R$120 inteira, R$60 meia

Pista Premium: R$159 inteira, R$99 meia

Camarote Super Bull: R$199 inteira, R$139 meia

Camarote Open Super Bull: R$749 inteira, R$689 meia

Camarote Brahma: R$949 inteira, R$889 meia

