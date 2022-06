Prefeitura de Engenheiro Coelho e UNASP – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, inaugurou na manhã desta segunda-feira (6), a Farmácia Universitária, uma parceria com o Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). A farmácia é uma iniciativa do Curso de Farmácia do UNASP, que vai fazer toda a gestão de pessoal e o treinamento dos alunos no local. A prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai prover os medicamentos e a infraestrutura para a farmácia, que fica anexo a Unidade de Saúde (UBS), do Bairro Universitário.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, participou da inauguração, ao lado do Diretor Geral do UNASP, campus Engenheiro Coelho, Dr. Carlos Ferri. Também esteve presente a cerimônia de inauguração, a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Lívia Mendes Simões Coelho; o presidente da câmara dos vereadores, Adauri Donizete da Silva; o diretor acadêmico do campus, Everson Muckenbeger; a diretora do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Danyelle Cristine Marine, além de vereadores, diretores da prefeitura e funcionários da saúde.

Prefeitura de Engenheiro Coelho e UNASP

Durante sua fala, o prefeito ressaltou a importância do UNASP para a cidade e para a comunidade local. “Quero agradecer a oportunidade de estar junto ao UNASP nessa importante inauguração. Essa farmácia vai atender para toda essa comunidade, que mora em volta desta UBS. Mais do que isso, esse local vai ser usado para aprendizagem de muitos alunos, que poderão ver no dia a dia como é o atendimento farmacêutico na prática. Nós já temos outras parcerias com a instituição e tenho certeza de que vamos ampliar ainda mais esse apoio mútuo”.

O prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar a reforma que será feita na UBS do Bairro Universitários. “Essa unidade vai ser a primeira a receber obras de melhorias e adequações, beneficiando os moradores dessa região. Outras melhorarias já estão licitadas para essa comunidade, como a construção de calçadas, instalação de caixa d’agua e o asfaltamento de 4 ruas”.

O doutor Ferri alertou os alunos sobre a importância do atendimento humanizado. “Que vocês, alunos e professores, ao adentrarem aqui, pensem bem, que estão servindo ao próximo. Portanto, façam com amor e carinho. A nossa comunidade precisa e espera de nós um atendimento digno, como a prefeitura e o poder público tem feito”.

A diretora do Conselho Regional de Farmácia, Danyelle Cristine Marine, falou sobre a importância de uma farmácia escola na vida dos alunos. “Se há uma coisa que faz diferença na vida de um aluno, é uma farmácia escola. Portanto, aproveitem essa oportunidade, apreciem a farmácia escola e façam disso um diferencial”.

A Farmácia Universitária vai funcionar no mesmo horário da UBS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todos os medicamentos disponíveis serão disponibilizados pela Farmácia

Prefeitura de Engenheiro Coelho e UNASP

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui