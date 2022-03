Imagens com pessoas mortas e conteúdo pornográfico foi postado

WhatsApp invadido – A vereadora Flávia Guimarães (PRTB) teve o grupo de mensagens instantâneas, a qual faz parte, invadido pelos chamados ‘haters’. Dois números desconhecidos enviaram fotos de pessoas mortas e também com teor pornográfico. Flávia registrou Boletim de Ocorrências (BO) para tentar encontrar os autores.

A informação da vereadora foi que no último sábado (12), uma pessoa com dois números diferentes integrou o grupo, que de acordo com a edil, utilizado para dialogar com seus eleitores e com munícipes de uma forma geral. Nisso esta pessoa começou a publicar mensagens e imagens com teor pornográfico e também com mortes.

“Postou mais de 200 imagens pornográficas e de morticínios… só coisas horrendas. Foi horrível!

Várias pessoas começaram a me ligar para fechar o grupo e quando fui tentar fazer isso, meu celular travava e eu não conseguia nem mesmo fechar”, conta a vereadora.

Vereadora tem grupo de WhatsApp invadido



A partir deste momento, de acordo com relato da vereadora, após isso várias pessoas começaram a sair do grupo e somente pelo computador, Flávia conseguiu bloquear os dois contatos e fechar o grupo. “Fiquei chocada ao ver pessoas tirando tempo para me prejudicar de graça”, desabafa a vereadora.



Em entrevista com a vereadora, que teve o grupo de WhatsApp invadido, disse que não compactua com estas atitudes. Ela alega que estes números eram novos no grupo e que antes os números publicavam links estranhos. Ela alega que foram mais de 90 destes links no grupo.

Nesta terça-feira (15), a vereadora disse que está registrando um Boletim de Ocorrências na Polícia Civil para que seja investigado. Os números foram arquivados para que sejam incluídos no BO e que se chegue ao autor da invasão.

