Artur Nogueira amplia vacinação contra gripe para todas as pessoas acima de 6 meses

Tatu Chuteira e Prefeitura se preparam para sediar mais um encontro para os amantes de jipe

Artur Nogueira recebe neste mês o 10° Encontro Off Road. Com a tradição de levar diversão e aventura sobre rodas para os nogueirenses, o evento é promovido pela equipe Tatu de Chuteira com o grande apoio da Prefeitura Municipal.

A festividade tem como data os dias 18 e 19 de maio e acontecerá no Balneário Municipal Guilherme Carlini. Lá a diversão estará garantida com a Pista off road para carros originais e preparados, playground para crianças, brindes gratuitos, show ao vivo e muito mais.

LEIA TAMBÉM:

Juninho Fávero, um dos organizadores afirma que mal pode esperar para aproveitar o evento. “É um prazer entregar mais um ano do Off Road, um momento no qual os verdadeiros apaixonados por jipes se juntam para trocar figurinhas e claro demonstrar o seu grande amor pelo esporte”, declara Fávero.

Atividades

As inscrições devem ser feitas no sábado, dia 18 de maio, a data contará com a Pista Indoor que sediará o Campeonato Radical. Já as inscrições do dia 19, no domingo, permitiram acesso a trilha e turismo, a saída do turismo será às 8h30 e da trilha às 9h.

Vale ressaltar que na Pista Indoor será cronometrado o tempo para primeiro, segundo e terceiro lugar nos dois dias.

O café da manhã será liberado para todos os inscritos, contando com um ótimo buffet para dar energia a todos durante os dias de atividade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui