Trupe Los Lobos Bobos apresenta infantojuvenil Quase de Verdade no Circuito das Águas

Evento de abertura ocorre neste sábado, 04, às 20h, na sede do Cine Foto Clube, no centro, com entrada gratuita; ação é voltada para a formação artística de jovens e adultos através de oficinas, exposições e eventos culturais

O Cine Foto Clube de Amparo (CFCA) realiza no sábado, 04, às 20h, o lançamento do projeto Cine Bellas Artes 2024, que traz extensa programação de atividades e cursos gratuitos. O evento acontece na sede do Cine Foto Clube, na rua 13 de Maio, 35, Centro, Amparo. A entrada para o público é gratuita.

O projeto, viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, para seleção de projetos de Pontos de Cultura e Territórios Culturais no Estado de São Paulo, terá a duração de oito meses com atividades entre junho de 2024 a janeiro de 2025. Cine Bellas Artes prevê a manutenção e realização de atividades artísticas e culturais dentro do Cine Foto Clube de Amparo.

LEIA TAMBÉM:

O trabalho é voltado para a formação artística de jovens e adultos através de três eixos culturais: oficinas de formação, exposições periódicas e eventos culturais. O projeto prevê ainda, como contrapartidas sociais, 30 visitas guiadas com estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino de Amparo.

Idealizado pelo produtor cultural e presidente do Cine Foto Clube de Amparo, Reginaldo Leme, o projeto foi contemplado com R$ 300 mil através da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal, através do Ministério da Cultura.

O valor será investido nas atividades desenvolvidas pelo Cine Foto Clube de forma gratuita ao público. “Conseguimos reabrir o Cine Foto em 2017 depois de quase 30 anos fechado. Mas apenas agora teremos condições de oferecer uma série de atividades para jovens e adultos, transformando, de fato, o Cine Foto Clube de Amparo em um espaço cultural tão necessário para a cidade de Amparo”, diz Reginaldo Leme.

Projeto traz 25 atividades diferentes

Ao longo dos oito meses do projeto, serão realizadas 25 atividades em diferentes frentes culturais, além de contrapartidas sociais, que atenderão ao menos 1,6 mil pessoas diretamente e outras 5 mil pessoas indiretamente, através de visitas ao Cine.

O público-alvo engloba jovens e adultos interessados em artes visuais e outras manifestações culturais. Todas as atividades serão gratuitas e contarão com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O projeto Cine Bellas Artes 2024 oferecerá cinco cursos de longa duração, seis oficinas, três workshops, três rodas de conversas, além de seis exposições e duas instalações artísticas, que serão divididas ao longo dos oito meses.

A programação das atividades, os cursos e profissionais envolvidos serão anunciados no lançamento do projeto, no sábado, 04, assim como a data de início das atividades. “Estamos nos últimos detalhes para deixar tudo pronto para o evento de lançamento do projeto Cine Bellas Artes 2024. Deixo meu convite para toda comunidade e pessoas interessadas na área cultural para que compareçam no dia 4 de maio ao Cine Foto Clube”, comenta o produtor cultural Rafael Leopoldi.

Sobre inscrições e informações

As inscrições para todas as atividades e cursos que serão disponibilizadas pelo projeto Cine Bellas Artes 2024 devem ser feitas através das redes sociais do Cine Foto Clube de Amparo. Associados terão 30% de vagas garantidas.

Além disso, serão destinadas 10% das vagas para pessoas com deficiência. Já as vagas restantes serão preenchidas por ordem de inscrição.

As inscrições serão abertas no sábado (4) durante o lançamento do projeto Cine Bellas Artes. Informações poderão ser encontradas no Instagram do Cine Foto Clube @cinefotoamparo

Serviço

Lançamento do projeto Cine Bellas Artes – 2024

Local: Cine Foto Clube de Amparo

ndereço: Rua 13 de Maio, 35, Centro, Amparo

Dia: Sábado, 04

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui