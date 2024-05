Holambra inaugura Ecoponto para descarte correto de materiais

Operação se dará de 04 a 10 de maio, quando é esperada a circulação de até 1.500 caminhões e utilitários por dia de comércio atacadista, o que representa o dobro da movimentação habitual. Maior do Brasil, centro de comercialização abastece o País inteiro

Período mais relevante do calendário da floricultura nacional ao representar 16% do volume comercializado anualmente, o Dia das Mães 2024 já está chegando, e o CEAFLOR, maior mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo e decoração do país prepara um incremento na logística de distribuição, para que os produtos cheguem aos quatro cantos do País. Para este ano, a expectativa é um volume de vendas cerca de 8% maior, em comparação a 2023.

O maior desafio do período é agilizar a circulação e escoamento das mercadorias, a fim de facilitar os negócios para produtores, comerciantes e clientes, bem como a comercialização no varejo por meio dos pontos de venda presentes nas mais diversas regiões do País. Para isso, de 4 a 10 de maio, a “operação Dia das Mães”, vai alterar e ampliar os horários de carga e descarga de mercadorias. O objetivo é dar suporte logístico aos mais de 1.500 caminhões e utilitários esperados diariamente neste período, o que representa duas vezes mais que em dias normais de comercialização . Dessa maneira, o horário de descarga de mercadorias se dará das 6h à meia noite, exceto nos dias 6 e 8 de maio, quando será da meia noite às 4h. Já o carregamento será feito assim: dias 6 e 8, a partir das 4h, e demais dias entre 7h e meia noite, exceto sábado, dia 11.

LEIA TAMBÉM:

A grande variedade de produtos ofertada pelo Ceaflor garante que filhos e netos encontrem facilmente uma flor ou planta ajustada ao perfil da mãe ou avó. Produto carro-chefe da data, as rosas de corte, usadas na confecção de buquês, serão ofertadas em diferentes cores, hastes e tamanhos. Aos que preferem produtos envasados, há orquídeas com preços mais acessíveis em diferentes portes e cores, bem como cymbidiuns, gérberas, antúrios, azaléias, ciclamens e violetas. Se a escolha for presentear com plantas, o Ceaflor tem uma enormidade de opções para todos os gostos e bolsos, sendo as suculentas uma ótima alternativa para quem quer agradar gastando pouco, numa perfeita combinação de bom gosto e preço.

“O Ceaflor está com tudo pronto para manter o Dia das Mães no topo do calendário do setor, que inclui, além das flores e plantas, acessórios diversos que valorizam os produtos com embalagens para presente. Nossos produtores e comerciantes estão otimistas e bastante comprometidos em contribuir para que todas as mães sejam homenageadas com flores nesta data”, comenta o presidente do Ceaflor, Antonio Carlos Rodrigues.

Sobre o CEAFLOR

O CEAFLOR é um dos mais completos mercados de flores da região de Holambra. Dedicado à comercialização de flores de corte e em vasos, plantas ornamentais e grande diversidade de acessórios para floricultura, paisagismo e decoração, abriu as portas em 2019. Em 2022, finalizou sua primeira expansão e, este ano, concluiu a segunda.

Idealizado por um grupo de empresários e produtores com grande experiência no setor, o CEAFLOR reúne atualmente mais de 400 empresas. Está instalado na Rodovia Prefeito Aziz Lian, Km 29,5, via que dá acesso a Holambra a partir da Rodovia Campinas-Mogi-Mirim (SP 340), onde dispõe, atualmente, de 946 pontos de venda separados por áreas de atuação entre acessórios para floricultura, jardinagem e decoração, comércio de flores de corte, de flores envasadas e plantas ornamentais para paisagismo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui