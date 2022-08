Sessão de cinema em Engenheiro Coelho

Profissionais de saúde em Engenheiro Coelho – Na última sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho realizou uma manhã de palestras sobre amamentação.

O vice-prefeito, Adézio Dias, esteve presente e participou das palestras, que foram realizadas no Centro de Especialidades. O “Agosto Dourado” simboliza o incentivo ao aleitamento materno – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite humano.

Estre as palestras, as mães puderam ouvir, Nina Aurora Mello Salvodi, que é enfermeira pediátrica, mestre em enfermagem pela UERJ e tecnologista em saúde pública pela fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), que falou sobre fortalecer a amamentação educando e apoiando.

Verena Alvarenga Borgo, médica pediatra, falou sobre a importância do aleitamento materno no primeiro ano de vida do bebê; Vanessa Casarim, enfermeira, palestrou sobre as dificuldades no aleitamento materno e, também, Meibel Guedes, graduada em processo familiar.

Além das palestras, todos os participantes tiveram um café da manhã, além do sorteio de brindes.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança e sua continuidade até os dois anos ou mais, além dar suporte a mulheres e redes de apoio quanto a amamentação segura e seus benefícios. A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de aumentar em 50% a taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida até 2025.

Atualmente, no Brasil, a amamentação exclusiva alcança 45,8% dos bebês com até seis meses. Para as mulheres, amamentar reduz o risco de desenvolvimento do câncer de útero e câncer de mama.

Para o bebê, fortalece o sistema imunológico, reduz os riscos de obesidade, desenvolvimento de diabetes, casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, além de reduzir a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos.

