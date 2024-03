Semana do Consumidor: Parque Dom Pedro terá descontos de até 70% e presenteará clientes com produtos Apple

Ação acontece de 12 a 17 de março com ofertas e presentes exclusivos para quem participar dos grupos de WhatsApp

Os visitantes do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina -, poderão aproveitar a Semana do Consumidor, de 12 a 17 de março, para fazer compras com até 70% de desconto. Durante este período, o shopping irá presentear clientes com um produto Apple a cada dia, como iPhone, Apple Watch e AirPods.

Para concorrer, é necessária a participação no grupo de Whatsapp, onde o shopping compartilhará a curadoria de produtos com descontos especiais. “Buscamos nos conectar com nossos visitantes de diversas formas, trazendo sempre inovação, interação digital e tecnologia, para proporcionar uma experiência singular e inesquecível, aliando o universo físico ao digital”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro.

Serão três iPhones 13 com 128 gb de memória, dois Apple Watch SE com GPS e um Apple AirPods 3ª geração. O primeiro consumidor a apresentar o vale no Espaço Cliente, localizado na Alameda, receberá o produto. Os participantes não podem ser funcionários, colaboradores, terceiros ou lojistas do Parque Dom Pedro. As lojas parceiras nesta campanha também irão presentear os clientes participantes dos grupos com vales exclusivos. Entre as marcas participantes estão: a Botoclinic, com um Spa Facial; a Tommy Hilfiger, com uma camiseta da marca; a Adcos Dermocosméticos, com avaliações faciais; e a Browbar, com giftcard no valor de R$100.

