Municípios da RMC definem ações conjuntas para conter avanço da dengue

Empresas do setor também viram aumentar a frequência das aplicações em locais onde já atuavam

A procura por dedetização aumentou na região de Campinas no início deste ano. Além de proteger a casa contra os insetos, que surgem com maior frequência nesta época, o serviço também ajuda a eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Vale destacar, porém, que a dedetização pode oferecer riscos à saúde e deve ser realizada por empresas especializadas. Além disso, o procedimento pode ser contraindicado para algumas pragas específicas, como aracnídeos.

Além da procura por novos clientes, empresas do setor também viram aumentar a frequência das aplicações em locais onde já atuavam. A empresa Total Dedetizadora até precisou contratar novos funcionários.

“Não é tão fácil fazer o controle da dengue. Precisa de uma cooperação de toda a vizinhança para controlar o mosquito, principalmente, eliminando os criadouros como poças de águas paradas. Normalmente as pessoas não percebem. Até uma calha entupida pode gerar um criadouro”, orienta o diretor da empresa Gabriel Locatelli.

Gabriel Locatelli é uma referência internacional no controle de pragas urbanas, sendo considerado uma das principais figuras de importância no setor a nível nacional

Entenda abaixo como a dedetização é feita e por que pode ser aliada no combate à dengue:

O que é a dedetização? Trata-se de um serviço de controle de pragas que utiliza produtos químicos com foco na eliminação de insetos;

Como é realizada? O dedetizador faz a aplicação aeroespacial, que alcança todo o ambiente, seja em área interna ou externa. O produto forma uma névoa que mata as pragas;

Qual é a duração da dedetização? Após a aplicação, a eficiência permanece por um período de 30 a 45 dias, mas isso pode variar de acordo com a incidência dos insetos.

Sintomas e prevenção

🌡️ A dengue causa febre alta e repentina, dores no corpo, manchas vermelhas na pele, vômito e diarreia, resultando em desidratação.

🚨 Ao apresentar estes sintomas, o morador deve procurar uma das unidades de saúde da cidade para atendimento médico, segundo a Secretaria de Saúde.

A orientação da Secretaria de Saúde para pacientes com sintomas da dengue é a busca pelos centros de saúde. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site da pasta.

Veja algumas das medidas de prevenção:

Utilize telas de proteção com buracos de, no máximo, 1,5 milímetros nas janelas de casa;

Deixe as portas e janelas fechadas, principalmente nos períodos do nascer e do pôr do sol;

Mantenha o terreno limpo e livre de materiais ou entulhos que possam ser criadouros;

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

Limpe todos os acessórios de decoração que ficam fora de casa e evite o acúmulo de água em pneus e calhas;

Coloque repelentes elétricos próximos às janelas (o uso é contraindicado para pessoas alérgicas);

Velas ou difusores de essência de citronela também podem ser usados;

Evite produtos de higiene com perfume porque podem atrair insetos;

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

