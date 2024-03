Dia Internacional da Mulher: O empreendedorismo feminino vem ganhando cada vez mais espaço e força

Jaguariúna recebe neste sábado, 15, no Dia do Consumidor, a unidade móvel da Fundação Procon do Estado de São Paulo. O Procon Móvel irá atender na Praça Dona Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna, das 9h às 16h. O serviço é uma parceria com o Procon de Jaguariúna.

LEIA TAMBÉM:

Segundo o Procon de Jaguariúna, haverá atendimento presencial para tirar dúvidas, registrar reclamações e fornecer informações, além de distribuição de cartilhas com orientações aos consumidores sobre seus direitos. Os ônibus do Procon Móvel são equipados com mesas, cadeiras, toldo externo e toda estrutura necessária para receber demandas locais.

A ação faz parte da Semana do Consumidor que vai de 11 a 15 de março. A data surgiu com o intuito de proteger os direitos dos consumidores e lembrar aos lojistas a importância do compromisso firmado com seus clientes.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui