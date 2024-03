19ª Campinas Restaurant Week chega à região nesta quinta-feira, 14, com diversos restaurantes estreantes

O tema da Edição será “Revolução Vegetariana”

A Campinas Restaurant Week está de volta! O festival gastronômico, que oferece menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos em restaurantes selecionados, acontece de 14 de março a 14 de abril em mais de 30 estabelecimentos de Campinas e região. As opções de menu são divididas nas categorias tradicional, plus e premium no almoço e/ou no jantar, com valores que variam de R$54,90 a R$109,00.

A iniciativa abrange todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana e japonesa, até os pratos autorais. Com o tema “Revolução Vegetariana”, esta edição convida os restaurantes a também oferecer opções sem carne em seus menus week. “Novas texturas, sabores e combinações ganham destaque, proporcionando uma experiência gastronômica que desafia os sentidos e expande os horizontes culinários. Este tema não é apenas uma celebração ao vegetarianismo, mas sim um convite à reflexão sobre nossas escolhas alimentares e o impacto que elas têm no mundo ao nosso redor”, explica o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Em breve a lista com todos os restaurantes participantes será divulgada no site restaurantweek.com.br, mas o idealizador do festival já adiantou alguns estabelecimentos que estão estreando na Campinas Restaurant Week, como o 430 Gradi Cambuí, o Consagrado’s Brew Garden, o La Boca Parrilla Argentina, o Ramalho Experience, o Virtu Gastronomia, de Indaiatuba, e o Empório Verace, de Jundiaí.

“Esta é uma oportunidade aos apreciadores da boa gastronomia de apreciar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento”, finaliza Fernando.

Confira os valores dos Menus Week

Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90

Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90

Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

