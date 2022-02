Regras para cancelamento de eventos e turismo na pandemia

Durante a pandemia da Covid-19, foi votado no Congresso Nacional uma nova regra prevendo formas de atenuar os efeitos da crise pandêmica nos setores de turismo e de cultura, com a possibilidade de antes mesmo da devolução dos valores pagos, remarcações dos serviços contratados, disponibilização de crédito para abatimento na compra de outros serviços, com essas regras estabelecidas na Lei 14.186 de 2021, no seu artigo 3º, como segue:

Art. 3º O disposto no art. 2º desta Lei aplica-se a:

I – prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 ; e

II – cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet.

Nessa leitura do texto legal, pode-se entender também por empresas de eventos de formaturas ou de festas familiares, eventos turísticos que impossibilitam neste momento a realizações dos mesmos.

Com o impacto da pandemia e várias atividades sendo suspensas por conta das aglomerações, foi então votada essa nova lei que gera novas regras para o setor de cultura e turismo, isso valendo para festas de formaturas.

A lei em questão diz no seu artigo 2º, que na hipótese de adiamento nas datas mencionadas, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, vejamos:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem.

Porém, essa regra não é absoluta em desfavor do consumidor, sem que o fornecedor de produtos ou serviços tenha que simplesmente ficar com o valor pago pelo consumidor e não fornecer os seus serviços, sendo que, o inciso l e ll do artigo 2º, da Lei 14.186 de 24 de agosto de 2021, determina, como segue:

I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

No mesmo diapasão, o § 1º, diz que as operações que trata o artigo 2º, da lei em comento, não pode gerar custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, levando em consideração a data de 1º de janeiro de 2020, estendendo esse prazo de 120 dias, estendendo 30 dias da realização do evento, vejamos:

§ 1º As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes.

Ainda sobre as regras do § 2º, do artigo 2º, da mesma cláusula legal, vejamos:

§ 2º Se o consumidor não fizer a solicitação a que se refere o § 1º deste artigo no prazo assinalado de 120 (cento e vinte) dias, por motivo de falecimento, de internação ou de força maior, o prazo será restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação.

Também no § 3º, do mesmo artigo, fica o fornecedor desobrigado de qualquer forma de ressarcimento caso o consumidor não fizer a solicitação no prazo do § 1º e das hipóteses previstas no § 2º do artigo 2º, da Lei 14.186, vejamos:

§ 3º O fornecedor fica desobrigado de qualquer forma de ressarcimento se o consumidor não fizer a solicitação no prazo estipulado no § 1º ou não estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas no § 2º deste artigo.

Com relação aos créditos a que a lei se refere no seu artigo 2º, § 4º, diz assim:

§ 4º O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022.

Com isso, vale destacar que é importante buscar na regra do que determina a lei a negociação sobre esses parâmetros legais, com a restituição dos valores pagos que devem ser respeitados os valores originalmente contratados, com a obrigação de serem restituídos até dezembro de 2022 aos consumidores quando não for possível oferecer a remarcação dos serviços, sendo deduzidos taxas de conveniência ou de entrega.

Essa é uma lei extensa, mas com os mais importantes e principais comentários sobre essa regra. Vale a leitura do texto legal.