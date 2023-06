Alto índice de qualidade de vida impulsiona crescimento de Jaguariúna

Pela quarta vez consecutiva, Jaguariúna registrou saldo positivo de empregos formais (com carteira assinada). Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade fechou o mês de maio com a criação de 109 vagas de trabalho.

Os números do Caged foram divulgados nesta quinta-feira, 29. Em abril, foram mais 139 postos abertos de saldo. Os meses de fevereiro (33 vagas) e março (41) também registraram saldo positivo na criação de empregos na cidade.

O setor de serviços, com 74 novas vagas, e a indústria, com 34, foram o destaque em maio em Jaguariúna, além do comércio, com 15 vagas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna avalia como positiva a criação de novos empregos formais na cidade e mantém a expectativa de que o número de vagas aumente a partir do segundo semestre deste ano, com as novas medidas adotadas pelo governo federal para alavancar a economia brasileira.

