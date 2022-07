Raimundos, Renato Teixeira, Oswaldo Montenegro, Preto no Branco e Banda Malta são destaque do Festival de Inverno de Morungaba

Evento gratuito, que acontece entre 17 de agosto e 11 de setembro, terá 37 apresentações musicais, praça de alimentação, feira de artes e artesanato e parque de diversões

Música, arte, diversão e gastronomia vão agitar a Região Metropolitana de Campinas (RMC) entre os dias 17 de agosto e 11 de setembro durante a realização do Festival de Inverno de Morungaba. Além de shows com artistas regionais, a programação traz apresentações dos Raimundos, Banda Malta, Renato Teixeira, Oswaldo Montenegro, João Villa e Rafael, Preto no Branco e muito mais. A entrada é gratuita.

O Festival de Inverno, que acontece no Centro de Eventos de Morungaba (CEM), terá praça de alimentação e parque de diversões em todos os dias de funcionamento do evento. Entre 1º e 11 de setembro, o espaço também contará com a Feira de Artes e Artesanato.

Durante o mês de agosto, às quartas, quintas e sextas-feiras, os portões abrem às 18h. Aos sábados e domingos, a programação tem início marcado para às 14h e prossegue à meia-noite. Já em setembro, os portões abrem às 14h todos os dias.

Atrações musicais

Para valorizar os artistas locais e incentivar as produções culturais,diversos grupos, orquestras e cantores regionais foram convidados para participar do evento. A programação completa conta com 37 apresentações musicais.

No dia 20 de agosto, o grupo paulistano de rock Banda Malta sobe ao palco a partir das 21h30 para agitar a noite.

Os apaixonados por música sertaneja também poderão contar com uma noite especial. A dupla João Villa e Rafael se apresenta no dia 7 de setembro, às 20h30.

Com repertório de aquecer os corações, os jovens assinam composições gravadas por cantores de expressão nacional como Marília Mendonça (Estrelinha), Zezé Di Camargo e Wanessa (Toda Tarde), Zé neto e Cristiano (Cheiro de terra / Janelinha), Chitãozinho e Xororó (Voltei Pro Mato), Maria Cecília e Rodolfo (Dói / Seu Nego e Dona Linda), entre outros artistas como Daniel, Lauana Prado, Zé Felipe e outros.

Em 8 de setembro, também às 20h30, será a vez da banda mineira de black music, soul e música cristã contemporânea, Preto no Branco. O grupo ficou conhecido a partir de seu primeiro álbum, Preto no Branco (2015), que trouxe a canção “Ninguém Explica Deus”, uma das músicas brasileiras mais executadas de 2016.

No dia 9 de setembro, os Raimundos prometem atrair milhares de apaixonados pelo rock nacional. Com oito discos autorais, trinta anos de existência e mais de cinco milhões de cópias vendidas, é uma das principais bandas de rock do Brasil

Para os fãs de MPB, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira se apresenta ao lado do músico, compositor e cantor brasileiro Renato Teixeira, autor de conhecidas canções, como “Romaria” (grande sucesso na gravação de Elis Regina, em 1977) e “Tocando em Frente” (em parceria com Almir Sater, gravada também por Maria Bethânia), entre outras.

A programação chega ao fim no dia 11 de setembro com show de Oswaldo Montenegro, a partir das 20h.

Morungaba

Assentada nas colinas suaves de um vale ao pé da Serra de Cabras, Morungaba é um convite à tranquilidade. Fundada em meados do século XIX com o nome de Conceição de Barra Mansa, alterado em 1919 para a denominação atual. Morungaba emancipou-se politicamente em 28 de fevereiro de 1964 e administrativamente em 1965, sendo elevada à condição de Estância Climática em 25 de julho de 1994.

O município, que integra a Região Metropolitana de Campinas (RMC) tem se tornado cada vez mais receptivo para os visitantes que preferem o sossego e a simplicidade. Em destaque, o clima agradável devido à preservação de muitas áreas verdes por todo o município.

O Parque Ecológico Pedro Mineiro e a Praça do Artesanato são alguns dos atrativos mais procurados entre os visitantes. Outra atração são os caminhos para a prática do cicloturismo.

