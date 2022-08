Prefeitura de Morungaba entrega revitalização do acesso ao Parque Ecológico

Parque Ecológico “Pedro Mineiro” é um dos mais importantes atrativos na Estância Climática

Foi realizada a entrega oficial da revitalização do passeio público da Rua Pedro Miguel que dá acesso ao Parque Ecológico “Pedro Mineiro”, em Morungaba. O secretário de Estado de Turismo e Viagens, Vinícius Lummertz, prestigiou a solenidade e elogiou as obras de revitalização desta via que contemplam calçadas com acessibilidade, sinalização e iluminação.

As benfeitorias têm início na Rua Araújo Campos, prosseguem ao longo de toda extensão da Rua Pedro Miguel e terminam na entrada no Parque Ecológico. Ao todo, são 2.150 metros quadrados de calçadas em concreto, além de travessias elevadas de pedestres (lombofaixas) e iluminação pública.

Em seu pronunciamento, o secretário Lummertz falou da importância da promoção e dos investimentos no Turismo em todo o Estado. “O Turismo fortalece a economia, promove empregos, cultura, tradições e as expressões de pertencimento sempre na altura do respeito que temos aos nossos visitantes. Onde há turismo há empregos. Existem muitas possibilidades à frente neste setor e, por isso, a importância de se trabalhar coletivamente. Em meu nome e em nome do Rodrigo Garcia, parabenizo aqui o prefeito Marquinho por cuidar de sua cidade porque Turismo realmente dá retorno”, disse o secretário de Estado do Turismo saudando o prefeito da Estância Climática de Morungaba, Marquinho Oliveira, que está em sua gestão à frente da presidência da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp).

“A presença do secretário em Morungaba reforça o compromisso desta estância junto ao Governo do Estado. Esta é uma obra executada com recursos do Dadetur, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo. Somados os recursos em Turismo e em outras áreas, neste ano Morungaba está recebendo cerca de R$50 milhões em recursos do Governo Estadual. No caso destas obras que entregamos oficialmente hoje, estas melhorias têm uma grande importância para que nossos turistas possam chegar a este lugar maravilhoso que é o Parque Ecológico Pedro Mineiro, com calçadas acessíveis e iluminação adequada”, explicou o prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira.

O prefeito agradece o trabalho das equipes de todos os departamentos da prefeitura e disse que Morungaba vem se desenvolvendo não só em Turismo, mas também em diversos setores – como a chegada de novas empresas, por exemplo, que gera empregos e movimenta a economia local.

O Parque Ecológico “Pedro Mineiro” é um dos mais importantes atrativos na Estância Climática de Morungaba. Uma grande opção de passeio de acesso fácil e que, apesar de estar localizado muito próximo ao centro da cidade, o espaço abriga uma extensa área de preservação natural.

O local é adequado para quem pretende fazer corridas, caminhadas em volta do lago ou até mesmo um passeio de contemplação da paisagem. Além de playground para as crianças, elas podem levar para o parque suas bicicletas e brinquedos automotores.

O parque conta com áreas cobertas para piqueniques e banheiros públicos. Uma trilha de nível fácil com corrimão adentra a mata e leva para uma queda de água – um local fresco e agradável durante os dias mais quentes. Os visitantes podem levar seus pets.

