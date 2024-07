Virtual Connection celebra Dia do Operador de Telemarketing com café da manhã especial para colaboradores em Jaguariúna

O município já coleciona incontáveis títulos a níveis estadual e nacional

Jaguariúna está bombando. Após a visita do ministro das Cidades, Jader Filho, na semana passada, Jaguariúna recebeu nesta semana dois novos títulos importantes que eleva o patamar da cidade mais uma vez.

Não é novidade que o município é referência a nível estadual e nacional. É o que mostram as pesquisas: em 2023 Jaguariúna já foi eleita, pela 5ª vez consecutiva, a cidade brasileira mais inteligente e conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, pelo ranking Connected Smart Cities 2023. Além do primeiro lugar em sua categoria, Jaguariúna também conquistou um feito inédito: o primeiro lugar no Eixo Educação.

Também no ano passado Jaguariúna foi eleita a cidade com melhor gestão pública de todo o Estado de Sã Paulo e a segunda melhor gestão pública do Brasil, sendo o grande destaque do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 na principal categoria: índice de gestão municipal Aquila (IGMA).

Agora, Jaguariúna aparece em novo ranking, divulgado nesta semana, sendo eleita a melhor cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a 18ª do Brasil para morar, de acordo com levantamento do site Gazeta do Povo. A cidade também ficou em 7° lugar no Estado de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

O estudo da Gazeta do Povo utilizou uma ampla base de dados oficiais dos 5.570 municípios brasileiros. Foram analisadas 10 categorias e 21 indicadores em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana. Com base nos dados mais atualizados de cada categoria, os municípios receberam uma nota geral de 0 a 10.

Jaguariúna recebeu nota 7,33, resultado que colocou a cidade muito acima da nota média dos municípios brasileiros, que foi de 5,66 pontos. Apenas 169 cidades – 3% do total de municípios brasileiros – obtiveram nota 7 ou maior.

O levantamento da Gazeta do Povo inclui dez categorias diferentes, e utiliza um total de 21 indicadores. Alguns deles, por serem mais relevantes, ganharam peso maior no cálculo da nota final de cada cidade. Veja abaixo a lista das estatísticas levadas em conta no ranking, além das fontes utilizadas.

Qualidade de vida

Dados Índice de Progresso Social (IPS) apontam Jaguariúna como uma das dez melhores cidades do Brasil em qualidade de vida. O levantamento é inédito e levou em conta informações de todos os 5.570 municípios brasileiros. Jaguariúna ocupa a 9ª colocação no ranking do IPS Brasil, com nota 70,29.

“É mais uma ótima notícia para nossa cidade. Ficar entre os 10 municípios com melhor qualidade de vida em todo o País nos enche de orgulho e satisfação. Isso comprova que nossas ações e políticas estão no caminho certo e ajudaram a melhorar a vida da população” Comemora o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

A cidade está à frente da metrópole Campinas (18º lugar) e até mesmo de algumas capitais, como São Paulo (40º) e Rio de Janeiro (229º).

O levantamento leva em conta ao menos 52 indicadores, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico. O IPS Brasil é dividido em três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Cada uma delas tem quatro componentes, e formam a média final.

Jaguariúna se destacou na dimensão Necessidades Humanas Básicas, com nota 83,72 – onde entram números da Saúde, do saneamento e abastecimento de água, segurança pública e moradia – e Fundamentos do Bem-estar, com nota 73,7, que leva em conta dados das áreas de educação, acesso à informação, expectativa de vida e qualidade do meio ambiente, entre outros.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui