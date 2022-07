Prefeitura de Morungaba promove “Semana do Bebê”

A 11ª Semana Regional do Bebê 2022 em Morungaba traz uma programação aberta à população sobre o tema, ao longo da primeira semana de agosto. O principal objetivo da Semana do Bebê é assegurar a atenção adequada às crianças de até 6 anos de idade, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

“Neste ano faremos rodas de conversa e palestras para enfatizar a importância do aleitamento materno, introdução alimentar e primeiros socorros para crianças nessa faixa etária”, explica uma das organizadoras, a professora Luana de Freitas, que integra o Comitê Municipal pela Primeiríssima Infância.

O comitê promove o evento junto à Prefeitura da Estância Climática de Morungaba por meio do Departamento da Educação, com o apoio do Departamento de Saúde, do Departamento de Ação e Inclusão Social e do Fundo Social de Solidariedade.

O evento marca as ações que integram o Programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância”, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, municípios paulistas e ONGs, para promover o desenvolvimento integral das crianças, do nascimento aos três anos.

O programa visa melhorar a qualidade do atendimento e os cuidados oferecidos às gestantes e às crianças, promover o trabalho integrado entre os vários setores envolvidos e mobilizar a sociedade em prol a esta importante fase da vida.





CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

11ª SEMANA DO BEBÊ DE MORUNGABA

1º de Agosto – Segunda-feira

10h: Roda de Conversa com as gestantes e a nutricionista Rachel Banin

Local: Centro de Saúde Dr. Romeu Bueno de Aguiar – Praça João Pessoa, 134 – Centro

2 de Agosto – Terça-feira

19h: Palestra “Amamentação e Introdução Alimentar”, com a médica pediatra Dra. Tatiana Lapa.

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare – Rua Pereira Cardoso, 377 – Centro

3 de Agosto – Quarta-feira

14h: Palestra: “Importância da introdução alimentar e aleitamento materno”, com a nutricionista Aline Machado Franco e a enfermeira Márcia Lemes de Oliveira.

Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Rua Geraldo Guerreiro Torres, 100 – Brumado.

4 de Agosto – Quinta-feira

18h: Palestra “Primeiros Socorros – engasgos, quedas, desmaios, convulsões e parada cardíaca em bebês e crianças pequenas (de 0 a 5 anos), com a professora doutora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Ana Paula Boaventura.

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare – Rua Pereira Cardoso, 377 – Centro.

5 de Agosto – Sexta-feira

10 às 11h e 13 às 14h – “Roda de Conversa” com as gestantes e a nutricionista Rachel Banin.

Local: UBS Amélia Frare Stranieri – Rua Luiza Gorete Frare do Nascimento, 201 – Jardim Amélia.

