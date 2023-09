Protagonismo feminino é tema principal do Festival de Fotografia Amparo em Foco 2023

Com a presença de nomes importantes como Nair Benedicto, evento tem como objetivo ressaltar e ampliar a importância do trabalho das mulheres na fotografia brasileira; programação será entre os dias 05 e 08 de outubro na Praça Pádua Salles e na Estação Mogiana, no centro de Amparo, com entrada gratuita

O protagonismo feminino na arte fotográfica brasileira será destaque ao longo dos quatro dias de programação da sétima edição do Festival de Fotografia Amparo em Foco. Classificado como um dos mais importantes do gênero em todo Estado São Paulo, o evento acontece entre os dias 05 e 08 de outubro, em Amparo, no interior paulista. A entrada é gratuita.

Pela primeira vez em sua história, que começou em 2016, a organização do festival optou por definir um foco central para desenvolver as atividades da edição de 2023. O objetivo é ressaltar e ampliar a importância do trabalho das mulheres no universo da fotografia em todo o território nacional.

“Nosso objetivo para esse ano era abrir o espaço do festival para nomes que ainda não tinham se apresentado no Amparo em Foco. Então, durante minha pesquisa encontrei grandes fotógrafas brasileiras, com carreiras impressionantes. A partir daí, formatei a ideia de abrir o espaço para o protagonismo feminino”, explica o fotógrafo e produtor executivo do festival, Reginaldo Leme.

Para fortalecer o tema “O protagonismo feminino na fotografia brasileira”, o Festival de Fotografia Amparo em Foco confirmou a presença de nomes que fazem história no universo fotográfico do Brasil, com destaque para Nair Benedicto, Mônica Maia, Carmen Negrão, Letícia Volpi, Mariana Guerra e Dani Sandrini. Elas apresentarão trabalhos em exposições, oficinas e palestras durante toda a programação do evento, que em 2023 ocorrerá na Praça Pádua Salles e na Estação Mogiana, no centro de Amparo.



Homenagem a Nair Benedicto

Entre as profissionais de destaque no universo da fotografia nacional que estarão em Amparo nos dias 5 e 8 de outubro, a organização do Festival Amparo em Foco decidiu homenagear a fotógrafa Nair Benedicto. A profissional tem mais de 50 anos dedicados à produção fotográfica.

Em sua carreira teve trabalhos publicados em grandes revistas e participou de exposições em diversos países. Suas imagens integram acervos do MoMa, de Nova Iorque, do Smithsonian Institute, em Washington, ambas nos EUA, além do MAM/RJ e da Coleção Masp-Pirelli. Entre suas premiações, destaca-se o 11º Prêmio Esso de Fotojornalismo, em 1985.

No Amparo em Foco 2023, Nair Benedicto terá uma exposição exclusiva, além de participar de uma roda de conversa, no sábado, 7 de outubro, às 20h, na Estação Mogiana. A mediação será feita por Carmen Negrão, que é gestora e produtora cultural, oficineira e sócia de uma editora de fotolivros. O bate-papo com a presença do público foca justamente o tema principal do festival: “Protagonismo feminino na fotografia brasileira”.

Exposição exclusiva para mulheres

Uma das três convocatórias abertas para o Festival Amparo em Foco 2023 é exclusivamente voltada para as mulheres. “Labirinto Feminino” tem como objetivo apresentar os processos criativos e imaginários do mundo feminino. A curadoria da convocatória será feita por Mônica Maia, que é editora, curadora e produtora cultural.

Mônica Maia ainda participará de uma roda de conversa, no dia 07 de outubro, às 16h, na Estação Mogiana, para falar sobre seu projeto “Mulheres Luz”, uma plataforma de pesquisa e publicação de conteúdos produzidos por fotógrafas e mulheres da imagem.

