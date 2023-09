Prefeitura de Artur Nogueira investe na pavimentação de novo trecho da estrada São Bento

Regulação Ambulatorial tem convocado pacientes para retirar agendamentos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, foi contemplada com 120 vagas para realização de ultrassom com doppler vascular – exame que permite a avaliação do fluxo sanguíneo do paciente e é uma importante ferramenta para o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças vasculares.

Esta modalidade de ultrassom avalia tanto a anatomia do sistema circulatório quanto a normalidade do fluxo sanguíneo. A aplicação do Ultrassom Doppler pode ser fundamental para o diagnóstico e/ou tratamento de alterações como: trombose venosa ou arterial dos membros; varizes dos membros inferiores; doenças das carótidas e artérias vertebrais; doenças da aorta e artérias ilíacas, entre outras.

LEIA TAMBÉM:

Os interessados estão sendo convocados pela regulação ambulatorial de saúde, que tem utilizado os cadastros atualizados nos postos de saúde para entrar em contato. Os pacientes serão comunicados, por telefone, para retirarem os agendamentos na regulação.

De acordo com a pasta, os atendimentos serão realizados em ambulatórios externos.

Cadastro atualizado

A Secretaria de Saúde destaca a importância de manter os cadastros atualizados nos postinhos de saúde, pois é por meio desses dados que a regulação entrará em contato com os pacientes para oferecer os agendamentos.

Os números de atendimentos no departamento de Regulação são: 3877-5484 ou 3827-9000 (ramais 9003 – 9034 – 9032).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui