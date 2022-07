Programa Cidade Limpa beneficia bairros de Cosmópolis￼

Rota das Bandeiras realiza doação de 44 cobertores – A Concessionária Rota das Bandeiras realizou uma doação para Cosmópolis de 44 cobertores. As peças foram distribuídas pela Secretaria de Promoção Social e pelo Fundo Social de Solidariedade para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A doação para a Campanha do Agasalho 2022 segue até amanhã (30). A campanha atende famílias referenciadas nos serviços dos CRAS, e são atendidas com até 10 peças de roupas por membro do grupo familiar. O objetivo da ação é minimizar a questão da vulnerabilidade social, aquecendo as famílias no período do inverno.

Para mais informações, o interessado deve entrar em contato em um dos CRAS ou com a Secretaria de Promoção Social no telefone (19) 3872-1076.

“Gostaria de agradecer a Rota das Bandeiras que sempre vem nos apoiando nas ações sociais do município”, agradeceu a primeira dama e presidente do Fundo Social, Isabel Teixeira Felisbino.

