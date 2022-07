O tema contribui para o Movimento Vai Lucas e Lei Lucas, cujo objetivo principal é capacitar as pessoas para agirem de forma rápida e assertiva evitando mortes prematuras.

NUESA Cosmópolis – Dando continuidade ao programa ‘Conversando com a Rede Escolar’, o Núcleo de Educação em Saúde (NUESA) e a Atenção Primária à Saúde (APS/AB), da Secretaria de Saúde, em trabalho intersetorial com a Secretaria de Educação, realizou no dia 30, na APAE, mais uma atividade sobre Primeiros Socorros. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola- PSE, para profissionais do segmento da Educação Especial.

Segundo o Secretário de Saúde, Marcos Roberto Ferreira, este é um tema muito importante que pode salvar vidas em momentos e segundos preciosos. Além de promover um cuidado imediato mais adequado e seguro, uma vez que acidentes invariavelmente são atravessados por grande tensão emocional.

Foram abordados, além de alguns traumas e situações que podem ocorrer com crianças e adolescentes em geral, os primeiros socorros em situações de trauma bucal.

NUESA Cosmópolis realiza palestra sobre Primeiros Socorros

