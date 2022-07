Final de Futsal infantil Engenheiro Coelho – As finais do torneio ‘Revelando Novos Talentos” agitou a tarde de sexta-feira ( 8 ), no Ginásio Poliesportivo Governador Mário Covas. Os jogos tiveram início as 13h e reuniu atletas e os pais, que acompanharam as partidas.

Na disputa da final do sub 9, o ganhador foi o Real Madrid. Na partida do sub 11/13, o time ganhador foi o Corinthians, na disputa por pênaltis. Na outra partida da categoria sub 11/13, o ganhador foi o time do Real Madrid. Na categoria sub 15/17, River Plate saiu campeão.

O diretor de esporte, Edivon Filho Soares dos Santos, falou sobre o torneio. “Ficamos muito felizes com o resultado do torneio, integrando os nossos alunos, que vivenciaram como é participar de uma competição”.

A escolinha de futebol da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho é realizada no Estádio Municipal e é gratuita para os moradores da cidade. “Venha prestigiar as nossas equipes. Se você tem um filho, sobrinho ou conhece alguém nessa idade, faça a inscrição e participe da escolinha de futebol. É uma experiência muito valiosa para as crianças”, convida Edivon

Inscrição: Revelando Novos Talentos

Para realizar a inscrição e participar das aulas, a crianças deve se dirigira até o ginásio municipal, acompanhada de um responsável. É necessário apresentar uma cópia do RG, uma cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4 da criança.

Vale destacar que, caso a criança apresente algum problema de saúde, é necessário apresentar o atestado médico no dia da inscrição.

