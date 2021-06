Policiais municipais de Cosmópolis participam de Instrução de Controle de Distúrbios Civis e uso de armamento menos letal

O quadro tem clima comemorativo, pois é o último ano de Faustão na Globo

Que a dança é universal e atemporal todo mundo sabe. Várias modalidades, ritmos, origens e muitos adeptos. No mundo da fama, inclusive, atrizes e atores se jogam para competir na Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, que tem 17 temporadas e chega a sua edição ‘Super Dança dos Famosos’.

A edição especial reúne os melhores participantes da competição. Ao todo, 18 casais voltam para o palco e encaram novamente o desafio de dançar diversos ritmos.

A atriz Maria Joana, campeã do Dança dos Famosos de 2017, disputa a edição 2021 ao lado do professor cosmopolense Marcus Viana. Maria Joana encara a participação como uma grande homenagem aos participantes de todas as edições e ao apresentador, que decidiu não apresentar mais programas semanais.

O professor Marcus, por sua vez, conta que participar desta disputa era um sonho antigo. Ele que é formado em Educação Física, é professor na Escola das Artes de Jaguariúna, já morou no Rio de Janeiro e no exterior, tem vários trabalhos na TV e com artistas como Daniel, Claudia Leite, diz que a atriz está animada e bons frutos a dupla irá colher.

A primeira rodada da Super Dança ocorreu no domingo, 16, e a dupla venceu e se classificou diretamente para a semifinal da competição. As duas apresentações foram elogiadas — tanto pelo júri artístico, quanto pelo júri técnico — por conta leveza e elegância que a atriz apresentou.

Conheça mais sobre o cosmopolense em suas redes sociais: @marcus_viana

A estreia

A estreia da última edição da Dança dos Famosos fez o Domingão do Faustão igualar um recorde que já durava mais de um ano. No domingo, 16, o programa registrou 19,3 pontos na Grande São Paulo, igualando feito da edição histórica de 15 de março de 2020, quando a atração foi ao ar pela primeira vez sem plateia por conta da pandemia.