Cosmópolis recebe subestação de energia elétrica da CPFL Paulista

A nova unidade é um investimento de R$24 milhões

A CPFL Paulista finalizou a construção da nova subestação de energia com capacidade de 20 MVA e está trabalhando na construção de 43 quilômetros de rede de distribuição da rede elétrica que deve beneficiar os cerca de 73 mil clientes nos municípios de Paulínia e Cosmópolis. A cerimônia oficial de inauguração aconteceu de forma virtual na semana passada.

Com investimentos de R$24 milhões, a nova unidade e as linhas de distribuição com circuito duplo proporcionam maior robustez no sistema elétrico que atende a região e promovem maior confiabilidade no sistema elétrico para os clientes dos dois municípios. Essas e outras ações fazem parte do pilar Soluções Inteligentes do plano de sustentabilidade da CPFL Energia, que prevê investimentos de R$350 milhões na rede de distribuição e automação até 2024, com o objetivo de oferecer aos clientes soluções de baixo carbono para a transição de energia e garantir maior confiabilidade na distribuição de energia. Dessa forma, vai maximizar os resultados positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio.