Plantando Água começa a realizar as primeiras ações em Amparo

Dando continuidade ao Projeto Plantando Água, técnicos da Prefeitura da Estância de Amparo, receberam a equipe da empresa AUÁ Forest (antiga Florestas Inteligentes) para visitar as primeiras propriedades previamente cadastradas para serem atendidas.

Em 21 de dezembro, a engenheira ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Camila de Campos, a médica veterinária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Mariana Ribeiro e o engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura de Amparo, Ricardo Moncorvo Tonet, receberam a equipe.

Através das imagens de drone, ocorreu a análise das áreas a serem recompostas e a coleta de amostras de solo, a fim de definir eventuais necessidades de correções. A empresa, que esteve no município, atua no setor ambiental desde 2014, realizando projetos de restauração em todo o estado de São Paulo, sendo responsável por restaurar mais de 1.500 hectares em mais de 40 municípios, como Limeira, Campinas, Mogi Mirim e Itapira.

De acordo com a bióloga da empresa, Isabella Oppici, o diferencial da parceria é a possibilidade de adequação das propriedades rurais sem custo para os proprietários, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e áreas voluntárias (como áreas de baixa aptidão agrícola, íngremes ou com erosão).

“A empresa possui equipe própria e é responsável por todas as etapas da restauração, desde o preparo do solo, plantio das mudas nativas e manutenção da área por, no mínimo, três anos até que atinja os parâmetros exigidos pelo órgão fiscalizador”, explicou.

Para ser atendido, o produtor rural necessita ter o Cadastro Ambiental Rural (CAR), disponibilizar uma área mínima de 1 hectare e aceitar o termo de compromisso das suas obrigações no projeto.

Uma das visitas foi realizada no Sítio Pai do Mato, no Bairro dos Pereiras, da família Marchi. “Adquirimos um sítio que é também a realização de um sonho. Com o projeto ofertado pelo Programa Plantando Água, do município de Amparo, teremos a possibilidade de restaurar a Mata Atlântica sem custo e, consequentemente, proteger o maior dos bens da vida, que é o recurso hídrico”, disse Marcelo Marchi, proprietário do Sítio Pai do Mato. No mesmo dia, foram visitadas mais duas propriedades:a Fazenda Benedetti e a Chácara Joia Rara.

Os técnicos da Prefeitura da Estância de Amparo informaram que, além das áreas visitadas, já há outras propriedades cadastradas para o agendamento da vinda da equipe do AUÁ Forest. A Prefeitura também possui a possibilidade de doação de, no mínimo, 100 mudas para produtores rurais, através da parceria com a Florestal Cantareira.



O produtor interessado em participar do projeto pode se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ambas da Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, ou na Casa da Agricultura de Amparo.

“Venham participar. Vamos construir juntos um futuro mais sustentável para Amparo”, finalizou Camila.

