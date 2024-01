Campeonato de Futsal de Amparo começa na próxima segunda-feira

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins determinou a redução do valor do Transporte Coletivo no Município, para o usuário. O projeto de Lei, de autoria do Executivo, foi aprovado pela Câmara Municipal na quarta-feira, 27, e deve ser sancionado nas próximas horas, com um decreto que regulamenta o valor da passagem para o munícipe. Com a lei, o usuário passará a pagar R$3,99. Até então, o valor era de R$5.

“O transporte coletivo tem muitas vantagens, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Para os indivíduos, as vantagens do transporte coletivo incluem, dentre outras, a acessibilidade, pois o transporte coletivo é acessível para pessoas de todas as idades, rendas e capacidades físicas. Isso inclui pessoas com deficiência, idosos e famílias com crianças pequenas”, ressalta a justificativa enviada à Casa de Leis.

Outro projeto de Lei enviado pelo prefeito da Estância de Amparo, trata da gratuidade do Transporte Público Municipal, aos domingos e feriados. A lei que institui a tarifa zero no transporte coletivo urbano e rural do Município de Amparo aos domingos e feriados, com atendimento das 0 às 23h59, com o objetivo de incentivar o turismo e o comércio da cidade.

“Hoje, a cidade possui calendário de eventos e estamos preparando mais atrativos para que o munícipe possa participar. Garantir o acesso a toda a população é um dos focos. Além disso, a movimentação no comércio aumentará, gerando mais emprego e renda para o empreendedor e consequentemente, novas contratações”, ressalta o Chefe do Executivo.

