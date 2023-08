Parque D. Pedro Shopping faz quinta edição de adoção de animais com microchipagem e vacinação gratuitas

Pet no Parque volta com nova divisão de atendimentos, food truck, oficinas e reforça importância da adoção consciente: “adotar é dar a vida”

A quinta edição do Pet no Parque traz novidades para este final de semana, 05 e 06 de agosto, das 15h às 20h, no Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, na Praça BeGreen – Entrada Árvores. O evento terá microchipagem e vacinação de pets cujos tutores residam em Campinas, em uma parceria com a PUC-Campinas e o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas (DPBEA).

Devido ao sucesso da edição de maio, agora a organização vai dividir o evento em dois pontos: experiências e serviços. O primeiro, bem em frente ao playground da Praça BeGreen, vai contar com a adoção de cerca de 30 pets, entre cães e gatos, resgatados por meio do trabalho da ONG Associação Amigos dos Animais de Campinas (AAAC); oficina de bandanas; piscina de bolinhas para pets e espaço kids para a garotada; painéis instagramáveis para fotos; música, bolhas de sabão e o tradicional food truck Guaipecas, com hambúrgueres e bebidas sem álcool. Parte da renda obtida pelo food truck no dia do evento será revertida para a ONG participante.

LEIA TAMBÉM:

O outro espaço fica ao lado da estufa urbana BeGreen e do moderno bicicletário, logo em frente da Entrada Árvores. Ali, cerca de 30 alunos do curso de Veterinária da PUC-Campinas, sob o comando do professor e responsável pelo DPBEA, Paulo Anselmo Nunes Felippe, farão atendimento aos pets.

É possível levar o seu bichinho para tomar a vacina V8, que protege contra as principais doenças ainda diagnosticadas no Brasil, como parvovírus, cinomose, adenovírus tipo 1, adenovírus tipo 2, parainfluenza, coronavírus (canino), Leptospira icterohaemorrhagiae e Leptospira canicola.

Além disso, haverá microchipagem, que permite o monitoramento e reduz os riscos de perda de seu pet. Serão entregues 500 senhas para cada serviço por dia, totalizando 2 mil atendimentos. Para ter acesso, é necessário levar o comprovante de residência em Campinas.

“O Evento Pet no Parque está alinhado com os propósitos do Parque D. Pedro Shopping. Todos os tutores de pet sabem a importância do passeio diário, o contato com o ambiente externo. Aqui, na Praça BeGreen, além de diversão e interações, é possível atualizar a proteção vacinal do seu bichinho. E, quem estiver em busca de um pet para chamar de seu, venha com o coração aberto e a responsabilidade focada. Afinal, adotar é dar a vida para um bichinho que precisa”, disse Taís Tavares, gerente de marketing do Parque D. Pedro Shopping.

A adoção consciente passa pela consulta de alguns fatores que cada pessoa deve fazer na hora da adoção. O pet precisa de cuidados, carinho e atenção, além de um espaço no orçamento familiar para ração e tratamento adequado. Na última edição, o casal Caroline Capello Bearzotti, publicitária, 28 anos, e Wellington Luis Zanolini Parussulo, designer, 31, foram os anjos da guarda para Mike.

O cachorro foi adotado por uma família na última edição do Pet no Parque, mas foi devolvido no dia seguinte. Caroline, que trabalhava no evento, decidiu levar Mike para ser irmão da Phoebe, cadela que já fazia parte da família.

“Para nós, a chegada de um outro cachorro era muito aguardada, principalmente para fazer companhia para a Phoebe, nossa outra pet adotada. Só que não queríamos adotar por adotar, tinha que surgir a oportunidade. Mike foi luz. Quando foi “deixado” novamente na ONG, me senti responsável a dar um lar para ele. E, hoje, quem nos deu casa foi ele, por ser muito companheiro, divertido e um excelente irmão para a Phoebe”, disse Caroline.

Para promover novas histórias como a do casal, esta edição do Pet no Parque contará com cerca de 30 animais, entre gatos e cachorros, disponíveis para adoção. Além disso, o evento terá orientações para os tutores, desde os de primeira viagem aos mais experientes.

Para o presidente da AAAC, Flávio Lamas, a adoção responsável é uma questão premente e, na ONG, tratada com conversas sobre responsabilidade com os futuros tutores. “Somente quem adota sabe a importância de ter um bichinho para alegrar sua casa e demonstrar amor por sua família. Não dá trabalho, é só cuidado e amor”, disse Lamas.

O professor Paulo Anselmo explicou a importância de colocar o microchip em seu pet, além da segurança em caso de acidentes, como fugas ocasionais.

“A gente coloca uma tag que fica sob a pele do pet, não machuca e serve de cadastro, contendo desde os dados do proprietário até quem fez os primeiros atendimentos. Ele tem uma ferramenta da georreferência, mostrando onde cada animal está, quem é o dono, o registro do veterinário que fez o primeiro atendimento. Assim, vai ser fácil identificar quando um bicho é abandonado e acabar com uma triste realidade”, disse Paulo Anselmo.

Atualmente, são cerca de 80 mil pets cadastrados. A meta é colocar a tag em 34 mil pets por ano até atingir a população total, que gira em torno de 400 mil, de acordo com o DPBEA.

Também será distribuído um material sob guarda responsável, que traz cuidados que cada pet precisa ter, carteira de vacinação e a exposição do Samu Animal, carro preparado para atender emergências envolvendo pets.

Serviço: Pet no Parque D. Pedro Shopping

Data: sábado e domingo, 5 e 6 de agosto

Horário: das 15h às 20h

Local: Parque D. Pedro Shopping, Praça BeGreen (Entrada Árvores)

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui