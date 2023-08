Restaurantes da RMC estão otimistas com o Dia dos Pais, no final de semana

Segundo uma pesquisa realizada pela Score Rental sobre gastos do consumidor para o Dia dos Pais, o item alimentos e bebidas aparece como a quarta opção, com 14% das respostas sobre as intenções de presentes dos filhos. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC) os restaurantes projetam um domingo movimentado, com uma expectativa de até 15% no movimento nas casas, principalmente na hora do almoço, na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma pesquisa realizada pela entidade aponta que 83% dos estabelecimentos da Região esperam aumento das vendas.

É o caso da Rede Vitória Hotéis, que administra cinco restaurantes de diversos estilos gastronômicos na região – Bellini Ristorante e Kindai (Campinas), Vitorino (Paulínia) e Vick (Indaiatuba) – projeta um crescimento de até 15% no movimento do próximo domingo. “O Dia dos Pais não é uma data tão forte como o Dia das Mães, mas sempre movimenta as nossas casas e já estamos com um movimento bom de reservas”, conta Rodrigo Porto, diretor de Alimento e Bebidas da Rede.

Camila Coratti, gerente geral do Banana Café Campinas, localizado no bairro do Cambuí, também está otimista com a data comemorativa. “Nossa projeção é de um movimento 14% superior ao de 2022”, conta. “Neste ano vamos trabalhar com nosso cardápio tradicional no domingo”, conta.

No Floresta Cultura, localizado dentro do Clube Cultura Artística, a aposta para levar mais clientes é um cardápio especial, com uma Costelada e opções de grelhados. “Além disso, vamos oferecer música ao vivo para nossos clientes”, afirma o proprietário Edward Bilton. “Apesar de estamos dentro de um clube, o acesso para o restaurante é aberto para não sócios, o que ajuda bastante em nossa projeção de um dia movimentado”.

Fernanda Barreira, gerente de Marketing do Vila Paraíso Restaurante e da Padoca do Vila também está otimista com a data. “Nossa projeção é de um crescimento de até 15% sobre o movimento do ano passado no Restaurante”, diz. “Também sentimos um movimento interessante na Padoca do Vila, com encomendas de cestas de café da manhã, um produto que foge do tradicional”, completa.

