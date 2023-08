Grupo Primavera realiza Fórum de Profissões no Expo D. Pedro para orientar jovens sobre profissões técnicas e vestibulinho

Mais de 6 mil estudantes são esperados em evento gratuito no sábado, 12 de agosto

Acontece no Expo D. Pedro no dia 12 de agosto, sábado, das 13h às 18h, o 15º Fórum de Profissões, realizado pelo Grupo Primavera. O evento anual gratuito possibilita que alunos da rede municipal e estadual de ensino – e público em geral – tenham contato com profissões técnicas fundamentais no mercado de trabalho. Em parceria com o Expo Dom Pedro, que cederá o espaço, o evento é sem fins lucrativos.

Profissionais de empresas como Buckman, CI&T, EagleBurgman, IMA, Sanasa e Robert Bosch, e dos colégios técnicos de Campinas e região – COTUCA, ETECAP, COTIL, ETEP Paulínia, BENTÃO, IFSP, SENAC e CEPROCAMP – irão esclarecer aos visitantes sobre os cursos técnicos e as funções que as empresas mais necessitam em seu quadro de funcionários. A orientadora Grá Ceolin e a Conecta.ID também estarão no evento, acolhendo os jovens e oferecendo orientação profissional por meio do autoconhecimento. O empreendedor Leo Pinheiro, especialista em gestão estratégica e inovação, fará a palestra “Habilidades e paixões”, durante o Fórum. “Nosso objetivo é motivar os estudantes a seguir com os estudos, proporcionando uma ampla visão sobre cada curso e profissão e uma escolha mais assertiva dentro da área de seu interesse”, explica Ruth Maria de Oliveira, gestora executiva do Grupo Primavera.

O Fórum integra as atividades oferecidas pelo Projeto Pacto- Preparando Adolescentes para o Colégio Técnico – que, neste ano, completa 21 anos de existência. O curso é oferecido pelo Grupo Primavera aos estudantes dos 8º e 9º anos do Fundamental II das escolas públicas e moradores da região dos Amarais que estão se preparando para o vestibulinho com aulas diárias como reforço escolar. No Pacto, eles têm a oportunidade de estudar de forma diferente, com metodologia e uma rotina intensa de aprendizado, com disciplina e foco.

A expectativa é que mais de 6 mil jovens interessados em ingressar nos principais colégios técnicos da região participem do Fórum, muitos deles acompanhados de seus familiares, como vem ocorrendo nos anos anteriores.

Sobre o Grupo Primavera

Em 41 anos de existência, o Grupo Primavera atingiu a marca de mais de 11 mil atendidos por meio de seus programas de educação complementar, cultural e profissional, com o objetivo de reduzir os riscos sociais aos quais estão expostos, capacitando-os e trabalhando para torná-los cidadãos ativos na sociedade. Oferece aos atendidos conteúdos pedagógicos inovadores e princípios relevantes como pontualidade, respeito, participação, colaboração, organização, disciplina, iniciativa e empreendedorismo.

A instituição, fundada em 1981, recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos do entorno do Jardim São Marcos. O ingresso no Primavera segue critérios como perfil socioeconômico vulnerável e a necessidade dos atendidos estarem matriculados na rede pública de ensino.

Serviço:

Fórum de Profissões

Data/horário: 12 de agosto de 2023 (sábado), das 13h às 18h

Local: Expo D. Pedro, no Parque D. Pedro Shopping (Av. Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra, Campinas)

Realização: Grupo Primavera

Apoio: Expo D. Pedro, R1 & TES Cenografia

