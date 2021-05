Novas medidas no combate a disseminação da Covid-19 são adotas em Amparo

Prefeito clama que todos colaborem para que medidas ainda mais restritivas não sejam necessárias

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto, usou as redes sociais para anunciar que em reunião com empresários, na manhã desta quarta-feira, 19, ficou decidido que a partir de amanhã, 21, fica permanentemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Quem for flagrado desrespeitando o decreto, será multado em R$200.

“O grande problema está nas aglomerações e, não dá, para colocar um fiscal em cada esquina. Contra a ignorância e o desrespeito de algumas pessoas, é difícil”, lamenta.

A decisão foi tomada após o município registrar alta nos números de contaminados e mortes por Covid-19. “Somente no mês de maio, até o dia 19, 30 pessoas residentes em Amparo morreram”, alerta o prefeito. Isso significa 20% do total de mortos desde o início da pandemia. “É assustador”.

O objetivo do prefeito é não fechar os comércios e, por isso, ressalta a necessidade de cumprir as regras do Plano SP. “As medidas foram discutidas com os empresários e teve bastante apoio, pois isso é uma maneira de proteger o funcionamento do comércio. Ou seja, se todos colaborarem, não haverá restrições. Ninguém aguenta mais fechar”, diz Carlos Alberto.