Amparo tem vagas para capacitação de vendas no Varejo

Amparo conta por meio do Sebrae Aqui com capacitações para os empreendedores e comerciantes em geral. O “Surpreenda Varejo Digital” promove cinco encontros a partir do dia 31 de maio.

O curso gratuito abordará os temas Tendências de Propósito no Varejo; Como anunciar no Facebook e Instagram e como tirar fotos dos seus produtos; Entenda o que é LGPD e que isso impacta no seu negócio; Como configurar o Google Meu Negócio e Marketplace no Facebook e Código de Defesa do Consumidor e o que sua equipe precisa saber.

O participante que tiver mais de 75% de frequência no curso tem duas horas de consultoria gratuita. A inscrição é pode ser feita clicando aqui.