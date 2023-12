Nova opção de competição profissional, Campeonato San Marino estreia dia 10 de fevereiro

Recursos para operação do trem que liga São Paulo a Campinas virão do BNDES

A implantação e operação do trem de média velocidade que liga São Paulo a Campinas deve contar com investimentos de R$6,4 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O trajeto do Trem Intercidades terá 101 km de extensão. O anúncio foi feito durante evento realizado em Brasília nesta semana, que contou com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Os contratos de financiamentos firmados com o estado de São Paulo totalizam R$10 bilhões. A linha de crédito com o BNDES prioriza a execução de obras de infraestrutura ferroviária.

Além do investimento no Trem Intercidades, outros R$3,6 bilhões (36%) serão empregados na aquisição de 44 trens para extensão da Linha 2-Verde do Metrô, que será prolongada por 8,2 km e ganhará oito novas estações até a estação Penha.

O presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), Vinicius Riverete, destaca que “os ganhos para a população ultrapassam o avanço da mobilidade urbana e são significativos também para o desenvolvimento urbano”.

Trem Intercidades

O Trem Intercidades irá percorrer os 101 km entre a capital paulista e Campinas no tempo previsto de 1 hora e 4 minutos. O trajeto deverá ser realizado por um trem com capacidade para 800 passageiros, em intervalos de até 15 minutos nos horários de pico.

O Trem Intercidades contará com serviço parador entre Francisco Morato e Jundiaí, com 44 km de extensão e atravessando oito municípios (TIM – Trem Intermetropolitano); e serviço parador metropolitano (Linha 7-Rubi), ligando São Paulo a Francisco Morato, hoje operado pela CPTM, com 57 km.

O TIC Eixo Norte foi concebido sob o regime de concessão patrocinada. O edital foi publicado em 25 de março deste ano, e o leilão está previsto para 28 de novembro. A execução será por meio de uma parceria público-privada (PPP). O investimento do projeto está estimado em R$12,5 bilhões.

A rota que inclui Campinas está no chamado Eixo Norte e passa pela área de 200 mil metros quadrados do Pátio Ferroviário, abrangendo o Centro e a Vila Industrial. O Pátio Ferroviário está dentro do Plano de Requalificação da Área Central (PRAC) de Campinas, o “Nosso Centro”.

A cessão para o município da área de 200 mil metros quadrados do Pátio Ferroviário de Campinas, que pertencia à União; e inclui a rota do Trem Intercidades, foi oficializada em julho de 2022.

