Trem iluminado de Natal passará por Campinas nesta semana; veja local

A reengenharia proposta no projeto da Novac possibilitou economia de mais de 30% sobre o valor inicial da obra

A Novac Construtora foi escolhida pela Aviagen para implantar a nova granja de avós (matrizes), na América Latina. Trata-se de um dos maiores desafios da construtora, encarregada de implementar um total de 50 mil m² de construção em apenas 24 meses. O vencimento da concorrência foi possível devido à reengenharia proposta pela Novac, cujo projeto possibilitou uma economia de mais de 30% em relação ao valor inicial da obra.

A iniciativa é parte integrante do amplo investimento da multinacional no Brasil para expandir sua presença local, da ordem de R$250 milhões. A nova granja será implementada em Santo Antonio da Alegria (SP), município turístico que fica na Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Numa área total de 150 hectares, a obra da Novac movimentará mais de 1 milhão de m³ de terra, com serviço de terraplenagem, aplicará o volume total de 135 mil m³ de concreto e implementará mais de 980 toneladas em estruturas metálicas.

De acordo com o fundador da Novac Construtora, Antônio Augusto Negrão, a conquista da concorrência aconteceu por conta do compromisso da empresa de tratar cada história, projeto e cliente de forma única. Segundo Negrão, com a reengenharia proposta, a economia em relação ao orçamento inicial foi de 33,5%. “No projeto da Aviagen, tivemos a oportunidade de desenvolver, em conjunto, soluções de redução do volume de movimentação de terra, com pequenas alterações na locação dos galpões de produção e um equilíbrio maior na altimetria das cotas de implantação dos núcleos, frente aos viários de acessos. Na construção dos galpões, com a utilização de um controle tecnológico de solo dedicado, conseguimos simplificar as fundações e reduzir as cargas aplicadas ao solo. Além disso, na montagem das estruturas metálicas de cobertura e suportação de equipamentos, a partir de estudos com o cliente e os fornecedores, foi possível reduzir a quantidade de aço necessária, de forma segura e eficaz”, explica o empresário.

O presidente da Aviagen, Ivan Lauandos, enfatiza que a escolha da Novac, para a construção da nova granja, foi feita em função de diversos fatores, como o elevado nível técnico da proposta e dos detalhamentos do projeto. “Além do forte envolvimento que a equipe técnica da empresa teve na execução do projeto, visitando outras unidades da Aviagen e a própria área. Isso nos trouxe uma segurança muito grande, assim como as obras de alta qualidade executadas pela Novac”, finaliza.

A primeira fase da obra começou em outubro deste ano, para a construção de 38 mil m² da granja. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 18 meses. Já a segunda fase do projeto, marcada pela implementação de mais 12 mil m² de construção, deverá ser concluída nos seis meses seguintes.

Sistema de ambiência é exemplo de inovação

O sistema de ambiência, proposto na reengenharia realizada pela Novac, pode ser considerado como exemplo de inovação, na avaliação do presidente da Aviagen, Ivan Lauandos. Desenvolvido de forma conjunta entre a Aviagen e a Novac, promoverá maior bem-estar para as aves. “É um exemplo do que há de moderno, efetivo e totalmente controlável no mercado. Essa granja tem tudo para ser uma das melhores do mundo, pois será bem isolada, completa, onde utilizaremos muita digitalização, o que vai nos ajudar muito. Contamos com a parceria da Novac para que a Aviagen consiga fazer dessa granja de avós uma das melhores do mundo”, salienta Lauandos.

O espaço também será totalmente fechado, nos núcleos de recria e produção, o que é fundamental para a biossegurança da cadeia de produção de aves, conforme destaca Lauandos. “Trabalharemos para que a biossegurança da granja seja muito boa e a qualidade microbiológica de nossos produtos continue em um excelente nível”, ressalta o presidente da Aviagen.

Sobre a Novac Construtora

Com sede em Campinas (SP) e uma filial em Curitiba (PR), a Novac Construtora foi fundada em 2017 por Antônio Augusto Negrão, ex-sócio da farmacêutica Medley. Desde o início, a ideia do fundador era criar uma construtora capaz de desenvolver uma relação sólida com cada cliente, cumprir tudo a que se propusesse, entregando projetos no prazo, com excelência nos detalhes, tratando cada um deles com a devida importância. Isso, é claro, sem esquecer da atenção ao meio ambiente e à sociedade, do planejamento à entrega.

O foco principal da Novac são as obras de grande porte, para clientes corporativos e multinacionais. Em seu portfólio há diversos segmentos de atendimento, incluindo indústria, agronegócio, logística, healthcare, infraestrutura, energia, varejo e imobiliário, com obras realizadas em todas as regiões do País.

A crença fundamental da construtora é a de que uma construção vai muito além da simples soma de seus materiais. Para a empresa, a construção é feita por pessoas, histórias, sonhos e pelo comprometimento de uma equipe engajada e forte.

Com o projeto final em mãos, enviado pelo cliente, sua equipe de engenheiros é capaz de identificar áreas de melhoria, de oportunidades e de economia para os clientes.

