Renovias terá equipes reforçadas durante a Operação Natal e a Operação Ano Novo

Campeonato de kart federado à FASP terá 12 categorias e será realizado em nove etapas, todas no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia

Pilotos e equipes vão ter, a partir de 2024, mais uma opção de competição de kart profissional com um dos melhores custos-benefícios do Estado de São Paulo. O Kartódromo Internacional San Marino será sede do Campeonato San Marino, primeira competição oficial do complexo dedicado ao kartismo em Paulínia com a chancela e a supervisão da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP).

Com nove etapas e 12 categorias, o novo campeonato tem estreia prevista para o próximo dia 10 de fevereiro e se propõe a ser um divisor de águas no estímulo à formação de novos talentos e campeões na modalidade, dentro de uma região já repleta de grandes profissionais e de milhares de praticantes amadores do esporte a motor. As inscrições serão abertas em breve.

Além de ser o único campeonato federado na região de Campinas, a nova competição terá como grande diferencial a excelente relação custo-benefício, com taxa de inscrição reduzida e premiação a pilotos e equipes por meio de sorteios de karts completos, entre outros benefícios. Isso será possível graças à política de patrocínio da nova competição, que já conta com o apoio de marcas importantes, como Fuzzy Açaí, entre outras.

O campeonato contemplará tanto as categorias de motores quatro tempos quanto as de motores dois tempos. Estarão no grid as divisões: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Novatos, F4 Super Sênior, F4 Master, F4 Graduados, F4 Sênior, Parilla X30 Júnior, Parilla X30 Graduados, Parilla X30 Sênior e Shifter.

A competição será dividida em dois turnos: primeiro turno, da 1ª à 5ª etapa, e segundo turno, da 6ª à 9ª etapa, com um descarte obrigatório em cada um dos turnos e pontuação dobrada na etapa final. O regulamento completo e os valores serão divulgados em breve.

A competição contará com ampla estrutura profissional, com supervisão, vistoria e diretores de prova federados, motores RBC lacrados e sorteados, fiscalização de pneus, combustível e balança, transmissão ao vivo de todas as etapas, cobertura fotográfica e divulgação para a imprensa.

Pilotos e equipes também terão a oportunidade de oferecer cotas de patrocínio a seus apoiadores, que poderão expor suas marcas e produtos em todas as etapas e nos diversos canais de mídia do evento.

A organização e a realização do Campeonato San Marino contam com uma comissão composta pelo proprietário do Kartódromo San Marino, Nizomar Andrade, além do empresário Fábio Dias, do consultor e piloto Paulo Maso e do empresário e piloto Paulo Rosa.

“É um desafio e, ao mesmo tempo, um motivo de grande felicidade promovermos uma competição profissional de alto nível em nosso kartódromo. Estamos nos esforçando ao máximo para que seja um grande evento, que atraia muitos pilotos e equipes e que seja uma referência de competição de kart em todo o estado”, disse Nizomar Andrade.

“Ter a chancela do San Marino e da FASP dá ainda mais relevância ao campeonato. Estamos preparando tudo com muita dedicação e cuidado, para que o evento atenda a todos os pilotos, equipes e patrocinadores da melhor forma. Estamos muito animados e ansiosos para o início das provas”, disse Fábio Dias.

“O San Marino é um grande palco no interior de São Paulo, e está investindo e se estruturando para receber um grande show. Criar um campeonato próprio é um desafio que desejamos realizar com sucesso e muito planejamento. Muitas surpresas e novidades farão parte de nosso evento, e esperamos que equipes e pilotos venham fazer parte dessa grande festa do kart. Já temos várias empresas nos apoiando e temos certeza que iremos realizar um grande evento”, afirmou Paulo Maso.

“Estamos empolgados com o novo campeonato oficial do San Marino, que é um importante centro formador de pilotos. Somos o primeiro apoiador do evento, através da Fuzzy Açaí, justamente porque acreditamos que será um dos melhores campeonatos do estado”, comentou Paulo Rosa.

O Kartódromo

Inaugurado em 12 de outubro de 2011, o Kartódromo Internacional San Marino traz a experiência e a dedicação de mais de 22 anos da família Andrade no automobilismo.

Com ótima infraestrutura e aprimoramento constante, o kartódromo está instalado na cidade de Paulínia, em uma área de 48.400 m², formando um complexo de esporte, diversão e eventos.

Conta com estacionamento gratuito com 200 vagas, varanda panorâmica, restaurante, pista iluminada com torre de cronometragem, placar eletrônico, sala de equipamento, recepção informatizada, sala de briefing com multimídia, vestiários masculino e feminino com chuveiros, loja de peças e equipamentos para kart, 60 boxes de 20m² e ambulatório.

O endereço do San Marino é Rua Armando Botasso, 1.200, bairro Betel, em Paulínia. Para mais informações sobre o campeonato, entre em contato: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

Campeonato San Marino 2024

Local: Kartódromo Internacional San Marino

9 ETAPAS

10/02

16/03

13/04

25/05

22/06

24/08

21/09

19/10

30/11 (final com pontuação dobrada)

12 categorias

Mirim

Cadete

F4 Júnior

F4 Novatos

F4 Super Sênior

F4 Master

F4 Graduados

F4 Sênior

Parilla X30 Júnior

Parilla X30 Graduados

Parilla X30 Sênior

Shifter

Inscrições

Serão abertas em breve.

Mais informações

Telefones: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

Site: https://sanmarinokart.com.br

